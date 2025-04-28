Средняя стоимость «квадрата» в самом дорогом районе составляет 174 тысячи рублей
Самое дорогое жилье на вторичном рынке в Перми находится в Ленинском районе. Средняя цена за квадратный метр здесь составляет 174 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».
«В апреле 2025 года средняя стоимость квадратного метра в Ленинском районе Перми на рынке вторичного жилья составляет 174,2 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 28%», — рассказали корреспонденту агентства аналитики.
В топ самых дорогих районов также вошли Свердловский (122 тысячи рублей) и Дзержинский (117 тысяч рублей). За год цены на жилье в указанных районах увеличились на 7%.
Самое дорогое вторичное жилье находится в Ленинском и Дзержинском районах Перми
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