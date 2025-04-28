Как Пермь переживает рекордный апрельский снегопад. Фоторепортаж

В Перми выпадет до 35 миллиметров снега
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Мощный снегопад накрыл Пермь в конце апреля
Мощный снегопад накрыл Пермь в конце апреля Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

На Пермь 28 апреля обрушился сильнейший снегопад в истории города. Десятибалльные пробки держатся в городе уже шесть часов. Цены на такси взлетели в разы, а общественный транспорт ходит с перебоями. Пермяки, борясь со стихией, пытаются добраться до дома. На улицы оперативно вышла снегоуборочная техника. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

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На Пермь 28 апреля обрушился сильнейший снегопад в истории города. Десятибалльные пробки держатся в городе уже шесть часов. Цены на такси взлетели в разы, а общественный транспорт ходит с перебоями. Пермяки, борясь со стихией, пытаются добраться до дома. На улицы оперативно вышла снегоуборочная техника. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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