Мощный снегопад накрыл Пермь в конце апреля
новость из сюжетаСнегопад в Перми в апреле 2025 года
На Пермь 28 апреля обрушился сильнейший снегопад в истории города. Десятибалльные пробки держатся в городе уже шесть часов. Цены на такси взлетели в разы, а общественный транспорт ходит с перебоями. Пермяки, борясь со стихией, пытаются добраться до дома. На улицы оперативно вышла снегоуборочная техника. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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