28 апреля 2025

Свердловчанин с инвалидностью завоевал золото на Чемпионате России по теннису. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего с соревнований спортсмен привез три медали
Всего с соревнований спортсмен привез три медали Фото:

Житель Асбеста (Свердловская область) Владимир Топорков завоевал несколько медалей на Чемпионате России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об успехах свердловчанина рассказала глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.

«По итогам встреч у Владимира золото в личном зачете. Серебро в мужском парном разряде с Дмитрием Лавровым из Республики Башкирия и бронза в смешанном парном разряде с Александрой Васильевой из Пскова», — поделилась Тихонова в своем telegram-канале.

Соревнования проходили с 22-го по 27-е апреля в городе Алексин (Тульская область). В Чемпионате приняли участие 70 спортсменов из 29 регионов России.

Фото с соревнований
Фото с соревнований
Фото:

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Житель Асбеста (Свердловская область) Владимир Топорков завоевал несколько медалей на Чемпионате России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об успехах свердловчанина рассказала глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова. «По итогам встреч у Владимира золото в личном зачете. Серебро в мужском парном разряде с Дмитрием Лавровым из Республики Башкирия и бронза в смешанном парном разряде с Александрой Васильевой из Пскова», — поделилась Тихонова в своем telegram-канале. Соревнования проходили с 22-го по 27-е апреля в городе Алексин (Тульская область). В Чемпионате приняли участие 70 спортсменов из 29 регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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