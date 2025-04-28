Житель Асбеста (Свердловская область) Владимир Топорков завоевал несколько медалей на Чемпионате России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об успехах свердловчанина рассказала глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.
«По итогам встреч у Владимира золото в личном зачете. Серебро в мужском парном разряде с Дмитрием Лавровым из Республики Башкирия и бронза в смешанном парном разряде с Александрой Васильевой из Пскова», — поделилась Тихонова в своем telegram-канале.
Соревнования проходили с 22-го по 27-е апреля в городе Алексин (Тульская область). В Чемпионате приняли участие 70 спортсменов из 29 регионов России.
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