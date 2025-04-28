28 апреля 2025

Автобусы перестали ходить в нескольких свердловских городах из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за снега в регионе резко ухудшились дорожные условия
Из-за снега в регионе резко ухудшились дорожные условия Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области временно ограничила движение автобусов сразу в нескольких городах из-за снегопада. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Учитывая образование устойчивых слоев снега высотой до 7 сантиметров и наличие зон зимней скользкости, принято решение временно ограничить движение пассажирских автобусов на определенных направлениях регионального значения. О снятии ограничений будет сообщено отдельно», — говорится в сообщении.

Ограничения коснулись Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурья, Качканара, Нижней Туры и Кушвы. Инспекторы также советуют воздержаться от поездок в указанные районы, пока не улучшаться дорожные условия.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде. Спасатели оповестили свердловчан о снегопаде, гололедице и сильном ветре.

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Госавтоинспекция Свердловской области временно ограничила движение автобусов сразу в нескольких городах из-за снегопада. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Учитывая образование устойчивых слоев снега высотой до 7 сантиметров и наличие зон зимней скользкости, принято решение временно ограничить движение пассажирских автобусов на определенных направлениях регионального значения. О снятии ограничений будет сообщено отдельно», — говорится в сообщении. Ограничения коснулись Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурья, Качканара, Нижней Туры и Кушвы. Инспекторы также советуют воздержаться от поездок в указанные районы, пока не улучшаться дорожные условия. Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде. Спасатели оповестили свердловчан о снегопаде, гололедице и сильном ветре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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