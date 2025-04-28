На Свердловскую область 29 апреля обрушился сильный снегопад. Заснеженными кадрами из разных уголков региона свердловчане поделились в социальных сетях. Больше фотографий — в фоторепортаже URA.RU.
За прошедшие сутки снегом замело Нижние Серги, Березовский, Нижний Тагил и другие города. Немного снега заметили и в Екатеринбурге. Сильный снегопад также накрыл соседние Пермь, Челябинск и Магнитогорск.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за ухудшения погодных условий сотрудникам ГИБДД пришлось ограничить движение автобусов сразу в 10-ти городах Свердловской области. Когда сообщение будет восстановлено — неизвестно.
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