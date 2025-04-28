28 апреля 2025

Сильный снегопад обрушился на Свердловскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия непогоды уже ощутили и близлежащие регионы
Последствия непогоды уже ощутили и близлежащие регионы Фото:

На Свердловскую область 29 апреля обрушился сильный снегопад. Заснеженными кадрами из разных уголков региона свердловчане поделились в социальных сетях. Больше фотографий — в фоторепортаже URA.RU.

За прошедшие сутки снегом замело Нижние Серги, Березовский, Нижний Тагил и другие города. Немного снега заметили и в Екатеринбурге. Сильный снегопад также накрыл соседние Пермь, Челябинск и Магнитогорск.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ухудшения погодных условий сотрудникам ГИБДД пришлось ограничить движение автобусов сразу в 10-ти городах Свердловской области. Когда сообщение будет восстановлено — неизвестно. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Свердловскую область 29 апреля обрушился сильный снегопад. Заснеженными кадрами из разных уголков региона свердловчане поделились в социальных сетях. Больше фотографий — в фоторепортаже URA.RU. За прошедшие сутки снегом замело Нижние Серги, Березовский, Нижний Тагил и другие города. Немного снега заметили и в Екатеринбурге. Сильный снегопад также накрыл соседние Пермь, Челябинск и Магнитогорск. Ранее URA.RU сообщало, что из-за ухудшения погодных условий сотрудникам ГИБДД пришлось ограничить движение автобусов сразу в 10-ти городах Свердловской области. Когда сообщение будет восстановлено — неизвестно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...