«Яндекс» намерен создать человекоподобных роботов

Компания «Яндекс» приступает к разработке программного обеспечения для роботов-гуманоидов и в перспективе рассматривает возможность их собственного производства. Предполагается, что гуманоиды будут обладать следующими навыками: уверенно передвигаться, подниматься по лестницам, открывать двери, проходить через турникеты, поднимать и переносить различные грузы.
«Сотрудники „Яндекса“ планируют на первом этапе сосредоточиться на создании программного обеспечения, которое обеспечит базовую подвижность и адаптацию гуманоидов к реальной среде. Роботов научат ключевым навыкам: уверенно ходить, подниматься по лестницам, открывать двери, проходить через турникеты, поднимать и переносить в руках груз», —заявили представители компании. Информацию передает РБК.
В дальнейшем в «Яндексе» планируют организовать полный цикл разработки подобных устройств — от создания программных платформ до проектирования и выпуска самих роботов. Такой подход, по словам представителя компании, позволит оптимально адаптировать технологию под конкретные задачи заказчиков и ускорить вывод продукта на рынок. Информацию о производителях роботов, с которыми «Яндекс» намерен сотрудничать на данном этапе, в компании пока не раскрывают.
Отмечается, что для работы гуманоидных роботов не требуется специальная инфраструктура: благодаря человекоподобной конструкции они способны функционировать в условиях, привычных для людей. К числу потенциальных областей применения относятся внутренняя логистика зданий, патрулирование промышленных объектов, а также оказание помощи в бытовой сфере и на производстве. Среди возможных сценариев использования — доставка посылок внутри помещений, инспектирование промышленных зон, а также поддержка сотрудников и клиентов различных организаций.
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