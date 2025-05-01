Как «Священная война» стала одой борьбе во время Великой Отечественной

Песня «Священная война» стала одним из главных символов Великой Отечественной войны и вдохновляла миллионы советских людей на борьбу с немецкими захватчиками. Слова к песне написал поэт Василий Лебедев-Кумач, а музыку сочинил композитор Александр Александров. Как была написана знаковая песня, когда ее впервые исполнили и чем она знаменита — в материале URA.RU.
Агентство рассказывает о 10 культовых песня Великой Отечественной войны, которые поднимали боевой дух, вдохновляли на подвиги и хранили память о тех годах. Каждой песне соответствует уникальное изображение, созданное в MidJourney в стилистике советского агитационного плаката или соцреализма, с элементами кинематографического реализма и символизма.
История создания
Поэт Василий Лебедев-Кумач написал слова песни в ночь с 22 на 23 июня 1941 года, менее чем через сутки после начала войны. Однако, идея текста у Лебедева-Кумача родилась еще в предвоенную пору, под впечатлением от событий в Европе. Текст «Священной войны» уже 24 июня 1941 года был опубликован сразу в двух газетах: «Известия» и «Красная звезда».
Там его и прочел композитор, автор музыки к гимнам СССР и России Александр Александров. И очень быстро написал к стихам музыку. Работа проводилась в такой спешке, что напечатать ноты на бумаге просто не успели — членам ансамбля Александрова пришлось воспринимать ноты, нарисованные мелом на доске, и переписывать их себе в тетрадь.
Первое исполнение
26 июня 1941 года на Белорусском вокзале песня была исполнена группой Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР на публике и сразу же произвела фурор. Именно тогда публика впервые услышала такие знакомые миллионам сегодня строки. Песню так напряженно слушали, что певцы, не уходя с площади, пели ее раз за разом для все новых бойцов перед их посадкой в эшелоны, которые отправлялись на фронт. В мае 2005 года, в память об этом событии, на здании вокзала была установлена мемориальная доска.
А 28 июня Александровский ансамбль впервые спел «Священную войну» для граммофонного диска. В самые сжатые сроки оригинал прошел всю техническую цепочку, и уже 4 июля два прессовочных станка выдали пробные пластинки. Песня дважды записывалась на грампластинки: в 1941 и 1942 годах. А с 15 октября 1941 года она звучала каждое утро по радио сразу после государственного гимна.
Популярность «Священной войны»
«Священная война» быстро приобрела широкую популярность среди советских граждан. Ее исполняли не только на железнодорожных станциях и на фронте, но и в тылу, а также в госпиталях для раненых бойцов. Песня стала одним из символов сплоченности народа в годы войны и до сих пор занимает особое место в культурном наследии России.
«Эта песня стала гимном защиты Отчизны. Уже через четыре дня после нападения Германии гремело набатом: „Вставай, страна огромная!“ на Белорусском вокзале, откуда шли эшелоны на фронт. Этот призыв звучал из репродукторов каждое утро», — пишет портал Культура.рф.
Поэт Евгений Евтушенко в период Великой Отечественной войны был школьником. Он написал стихотворение «Армия», посвященное исполнению этой песни в госпитале для раненых на фронте бойцов.
Но вот: «Вставай страна огромная!»—
запел, запел наш детский хор.
А вот запел хохол из Винницы.
Халат был в пятнах киселя,
и войлок сквозь клеенку выбился
на черном ложе костыля.
Запел бурят на подоконнике,
запел сапер из Костромы.
Солдаты пели, словно школьники,
и, как солдаты, пели мы.
Все пели праведно и доблестно —
и няня в стареньком платке,
и в сапогах кирзовых докторша,
забывши градусник в руке.
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова 22 мая 2007 года исполнил «Священную войну» в европейской штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Исполнение вызвало бурные аплодисменты присутствующих на выступлении сотрудников аппарата альянса, журналистов и дипломатов.
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