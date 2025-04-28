28 апреля 2025

В Свердловской области выпадет 20 сантиметров снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе со снегом на регион обрушится сильный ветер
Вместе со снегом на регион обрушится сильный ветер Фото:

В Свердловской области продолжат бушевать снегопады и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. На севере области высота снежного покрова может превысить 20 сантиметров. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Движение фронта сопровождается снегопадами и усилением ветра, порывы которого достигнут 20 м/с. В зоне осадков и в дневное время сохранится отрицательная температура. За фронтом над регионом будет усиливаться гребень антициклона, во второй половине дня начнутся прояснения, несколько потеплеет», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге 29 апреля ожидается снег и метель. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью температура опустится до -3.

Накануне Свердловскую область одолел сильный снегопад. В некоторых городах слой снега достиг семи сантиметров, из-за чего пришлось ограничить движение общественного транспорта.

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В Свердловской области продолжат бушевать снегопады и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. На севере области высота снежного покрова может превысить 20 сантиметров. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Движение фронта сопровождается снегопадами и усилением ветра, порывы которого достигнут 20 м/с. В зоне осадков и в дневное время сохранится отрицательная температура. За фронтом над регионом будет усиливаться гребень антициклона, во второй половине дня начнутся прояснения, несколько потеплеет», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге 29 апреля ожидается снег и метель. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью температура опустится до -3. Накануне Свердловскую область одолел сильный снегопад. В некоторых городах слой снега достиг семи сантиметров, из-за чего пришлось ограничить движение общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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