В Свердловской области выпадет 20 сантиметров снега

В Свердловской области продолжат бушевать снегопады и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. На севере области высота снежного покрова может превысить 20 сантиметров. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Движение фронта сопровождается снегопадами и усилением ветра, порывы которого достигнут 20 м/с. В зоне осадков и в дневное время сохранится отрицательная температура. За фронтом над регионом будет усиливаться гребень антициклона, во второй половине дня начнутся прояснения, несколько потеплеет», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге 29 апреля ожидается снег и метель. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью температура опустится до -3.
Накануне Свердловскую область одолел сильный снегопад. В некоторых городах слой снега достиг семи сантиметров, из-за чего пришлось ограничить движение общественного транспорта.
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