Над Калужской областью уничтожен беспилотник ВСУ

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Спецоперация РФ на Украине

В Калужской области в Жуковском районе был сбит дрон ВСУ, пострадавших или разрушений на земле, предварительно, не обнаружено. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты.

«Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что, предварительно, пострадавших или погибших на данный момент не зафиксировано.

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В Калужской области в Жуковском районе был сбит дрон ВСУ, пострадавших или разрушений на земле, предварительно, не обнаружено. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты. «Силами ПВО на территории Жуковского района уничтожен БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. Он отметил, что, предварительно, пострадавших или погибших на данный момент не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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