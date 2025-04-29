Маск предсказал Китаю демографический кризис

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Маск заявил, что почти каждая страна на земле столкнется с демографическим кризисом
Маск заявил, что почти каждая страна на земле столкнется с демографическим кризисом Фото:

В КНР в будущем может возникнуть демографический кризис, что станет самой большой проблемой в стране. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск. 

«Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе», — заявил Маск в соцсети Х. Он добавил, что подобное затронет почти каждую страну в мире. 

Ранее бизнесмен уже привлекал внимание к этой проблеме. По его словам, если не принимать решительные меры, то многие страны исчезнут. При этом падение рождаемости является самой большой угрозой, с которой сталкивалось человечество. 

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В КНР в будущем может возникнуть демографический кризис, что станет самой большой проблемой в стране. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск.  «Демографический коллапс является самой большой проблемой Китая в долгосрочной перспективе», — заявил Маск в соцсети Х. Он добавил, что подобное затронет почти каждую страну в мире.  Ранее бизнесмен уже привлекал внимание к этой проблеме. По его словам, если не принимать решительные меры, то многие страны исчезнут. При этом падение рождаемости является самой большой угрозой, с которой сталкивалось человечество. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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