В ГАИ раскрыли состояние свердловских трасс после снегопада

Свердловские трассы заметает снегом. Водителей просят быть внимательными на дорогах. О состоянии трасс URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГАИ.
На 67-м км трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган в Белоярском районе дорога покрыта мокрым снегом. Осадки продолжают идти. На 155-м км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов покрытие — мокрое. Местами образуется скользкий накат.
Снежный накат есть и на трассе Серов-Ивдель в районе Краснотурьинска. Температура воздуха там -2 градуса, что создает дополнительные риски для движения, подчеркнули в ГАИ. По краям автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в районе Невьянска присутствует рыхлый снег.
«В таких условиях водителям следует быть внимательными, избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения. Госавтоинспекция продолжает мониторинг ситуации на дорогах и призывает всех участников движения соблюдать меры предосторожности», — заключили в ведомстве.
Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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