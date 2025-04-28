28 апреля 2025

В ГАИ раскрыли состояние свердловских трасс после снегопада

Свердловские трассы завалило снегом, ГАИ выпустило предупреждение для водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, снег, автомобиль дпс, большегруз, поземка, метель, трасса
Автоинспекторы просят водителей быть внимательнее на дорогах Фото:

Свердловские трассы заметает снегом. Водителей просят быть внимательными на дорогах. О состоянии трасс URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

На 67-м км трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган в Белоярском районе дорога покрыта мокрым снегом. Осадки продолжают идти. На 155-м км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов покрытие — мокрое. Местами образуется скользкий накат.

Снежный накат есть и на трассе Серов-Ивдель в районе Краснотурьинска. Температура воздуха там -2 градуса, что создает дополнительные риски для движения, подчеркнули в ГАИ. По краям автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в районе Невьянска присутствует рыхлый снег.

«В таких условиях водителям следует быть внимательными, избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения. Госавтоинспекция продолжает мониторинг ситуации на дорогах и призывает всех участников движения соблюдать меры предосторожности», — заключили в ведомстве.

Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Свердловские трассы заметает снегом. Водителей просят быть внимательными на дорогах. О состоянии трасс URA.RU сообщили в пресс-службе областной ГАИ. На 67-м км трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган в Белоярском районе дорога покрыта мокрым снегом. Осадки продолжают идти. На 155-м км автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов покрытие — мокрое. Местами образуется скользкий накат. Снежный накат есть и на трассе Серов-Ивдель в районе Краснотурьинска. Температура воздуха там -2 градуса, что создает дополнительные риски для движения, подчеркнули в ГАИ. По краям автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в районе Невьянска присутствует рыхлый снег. «В таких условиях водителям следует быть внимательными, избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения. Госавтоинспекция продолжает мониторинг ситуации на дорогах и призывает всех участников движения соблюдать меры предосторожности», — заключили в ведомстве. Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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