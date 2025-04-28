Свердловскую область заваливает снегом. Онлайн-трансляция

29 апреля 2025 в 09:37 Размер текста - 17 +

Снегом область начало заваливать с 28 апреля Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Свердловскую область пришли снегопады: только за ночь на севере выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции. 09:53 Читатели делятся кадрами с севера области. Такая обстановка сейчас в Качканаре и Краснотурьинске. Качканар утопает в снегу Фото: читатель URA.RU 09:50 На 67-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе дорожное покрытие мокрое, идет снег, предупреждает Госавтоинспекция. 09:49 Сообщить о дорогах, которые необходимо почистить, можно в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» (ответственны за Пермский, Тюменский, Челябинский и Курганский тракты): 8-800-200-63-06. По вопросам уборки региональных трасс следует обращаться в диспетчерскую службу Управления автодорог Свердловской области: +7 (343) 261-79-83. Сообщить о нечищенных улицах в Екатеринбурге можно в ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-04, +7 (343) 304-12-08, в других городах за уборку ответственны ЕДДС муниципалитетов. 09:45 На борьбу с непогодой выведено 157 единиц техники: 119 комбинированных дорожных машин, девять автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров, 19 единиц другой техники. Также дорожники использовали 2183 тонны пескосоляной смеси. Сложные погодные условия сохранятся в течение дня. 09:40 Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения. На 95-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в районе Невьянска дорожное покрытие мокрое, по краям дороги присутствует рыхлый снег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловскую область пришли снегопады: только за ночь на севере выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции. 09:53 29.04.2025 Читатели делятся кадрами с севера области. Такая обстановка сейчас в Качканаре и Краснотурьинске. 09:50 29.04.2025 На 67-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе дорожное покрытие мокрое, идет снег, предупреждает Госавтоинспекция. 09:49 29.04.2025 Сообщить о дорогах, которые необходимо почистить, можно в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор» (ответственны за Пермский, Тюменский, Челябинский и Курганский тракты): 8-800-200-63-06. По вопросам уборки региональных трасс следует обращаться в диспетчерскую службу Управления автодорог Свердловской области: +7 (343) 261-79-83. Сообщить о нечищенных улицах в Екатеринбурге можно в ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-04, +7 (343) 304-12-08, в других городах за уборку ответственны ЕДДС муниципалитетов. 09:45 29.04.2025 На борьбу с непогодой выведено 157 единиц техники: 119 комбинированных дорожных машин, девять автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров, 19 единиц другой техники. Также дорожники использовали 2183 тонны пескосоляной смеси. Сложные погодные условия сохранятся в течение дня. 09:40 29.04.2025 Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее за рулем, избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения. На 95-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в районе Невьянска дорожное покрытие мокрое, по краям дороги присутствует рыхлый снег.