В течение последних двух лет Украина не имеет успеха в текущем конфликте. После заключения мирного соглашения страна не только потеряет часть территорий, но и останется без гарантий безопасности из-за непродуманной политики Запада. Об этом сообщило издание Politico.
«В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жесткого конфликта расчлененным, у него также не будет никаких надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев. <...> Однако всего этого могло бы и не быть — если бы Запад не дрогнул в начале конфликта», — говорится в материале.
На факт территориальных уступок в рамках мира указывают представители администрации президента США Дональда Трампа. При этом страна не собирается как либо поддерживать Киев. Отмечается, что политика Евросоюза, выражавшаяся в заявлениях о предоставлении Украине такого количества оружия, какое потребуется, вызывала сомнения с самого начала. Также и обещания скорого вступления страны в НАТО были несостоятельными, а надежды на эффективность экономических санкций против России оказались чрезмерными, отмечает издание.
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