Politico: Украина будет расчленена из-за ошибки Запада

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Украина потеряет часть территорий в ходе заключения мирного соглашения
Украина потеряет часть территорий в ходе заключения мирного соглашения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В течение последних двух лет Украина не имеет успеха в текущем конфликте. После заключения мирного соглашения страна не только потеряет часть территорий, но и останется без гарантий безопасности из-за непродуманной политики Запада. Об этом сообщило издание Politico. 

«В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жесткого конфликта расчлененным, у него также не будет никаких надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев. <...> Однако всего этого могло бы и не быть — если бы Запад не дрогнул в начале конфликта», — говорится в материале

На факт территориальных уступок в рамках мира указывают представители администрации президента США Дональда Трампа. При этом страна не собирается как либо поддерживать Киев. Отмечается, что политика Евросоюза, выражавшаяся в заявлениях о предоставлении Украине такого количества оружия, какое потребуется, вызывала сомнения с самого начала. Также и обещания скорого вступления страны в НАТО были несостоятельными, а надежды на эффективность экономических санкций против России оказались чрезмерными, отмечает издание. 

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В течение последних двух лет Украина не имеет успеха в текущем конфликте. После заключения мирного соглашения страна не только потеряет часть территорий, но и останется без гарантий безопасности из-за непродуманной политики Запада. Об этом сообщило издание Politico.  «В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жесткого конфликта расчлененным, у него также не будет никаких надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев. <...> Однако всего этого могло бы и не быть — если бы Запад не дрогнул в начале конфликта», — говорится в материале.  На факт территориальных уступок в рамках мира указывают представители администрации президента США Дональда Трампа. При этом страна не собирается как либо поддерживать Киев. Отмечается, что политика Евросоюза, выражавшаяся в заявлениях о предоставлении Украине такого количества оружия, какое потребуется, вызывала сомнения с самого начала. Также и обещания скорого вступления страны в НАТО были несостоятельными, а надежды на эффективность экономических санкций против России оказались чрезмерными, отмечает издание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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