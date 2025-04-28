В Курганской области на 29 апреля река Исеть у Катайска поднялась на 25 сантиметров. Река Тобол у Кургана опустилась на 1 сантиметр. Теперь уровень воды составляет 464. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 29 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 7 сантиметров и достиг отметки в 435. Река Исеть у Шадринска без изменений, у Далматово подъем на 3 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС.
Ранее URA.RU сообщало, что на 28 апреля в Курганской области наблюдались необычные перепады реки Исеть. У Катайска уровень поднялся на 19 сантиметров. В тоже время Исеть у села Мехонское опустилась на 21.
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