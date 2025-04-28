«Погода радует»: свердловские власти назвали плюс от мощных снегопадов

Обильные снегопады, которые всю ночь шли в Свердловской области, несут и плюс — снежный покров помешает возникновению ландшафтных пожаров. Как рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов, работа идет в штатном режиме, а окончания осадков ждут уже через несколько часов.
«Работа идет в штатном режиме, накануне делали рассылку с предупреждением на мобильные телефоны, всего оповещение в связи с опасными погодными явлениями получили 3,6 млн человек. Информирование также было проведено через 751 устройство передачи оповещения, маршрутное телевидение. В адрес глав было направлено экстренное предупреждение с превентивными мероприятиями. По прогнозам синоптиков, к обеду снегопад уже прекратится, а к вечеру будет солнечно. Нас радует то, что происходит — снежный покров помешает возникновению пожаров», — поделился он.
В это же время в 2023 году в Свердловской области из-за сухой погоды как раз возникли ландшафтные пожары, из-за которых серьезно пострадали несколько поселков. В частности, Сосьва.
Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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