28 апреля 2025

«Погода радует»: свердловские власти назвали плюс от мощных снегопадов

Снег, выпавший в Свердловской области, помешает возникновению пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег идет в Свердловской области с вечера 28 апреля
Снег идет в Свердловской области с вечера 28 апреля Фото:
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Свердловскую область заваливает снегом: апрель 2025 года

Обильные снегопады, которые всю ночь шли в Свердловской области, несут и плюс — снежный покров помешает возникновению ландшафтных пожаров. Как рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов, работа идет в штатном режиме, а окончания осадков ждут уже через несколько часов.

«Работа идет в штатном режиме, накануне делали рассылку с предупреждением на мобильные телефоны, всего оповещение в связи с опасными погодными явлениями получили 3,6 млн человек. Информирование также было проведено через 751 устройство передачи оповещения, маршрутное телевидение. В адрес глав было направлено экстренное предупреждение с превентивными мероприятиями. По прогнозам синоптиков, к обеду снегопад уже прекратится, а к вечеру будет солнечно. Нас радует то, что происходит — снежный покров помешает возникновению пожаров», — поделился он.

В это же время в 2023 году в Свердловской области из-за сухой погоды как раз возникли ландшафтные пожары, из-за которых серьезно пострадали несколько поселков. В частности, Сосьва.

Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Обильные снегопады, которые всю ночь шли в Свердловской области, несут и плюс — снежный покров помешает возникновению ландшафтных пожаров. Как рассказал URA.RU «силовой» замгубернатора Азат Салихов, работа идет в штатном режиме, а окончания осадков ждут уже через несколько часов. «Работа идет в штатном режиме, накануне делали рассылку с предупреждением на мобильные телефоны, всего оповещение в связи с опасными погодными явлениями получили 3,6 млн человек. Информирование также было проведено через 751 устройство передачи оповещения, маршрутное телевидение. В адрес глав было направлено экстренное предупреждение с превентивными мероприятиями. По прогнозам синоптиков, к обеду снегопад уже прекратится, а к вечеру будет солнечно. Нас радует то, что происходит — снежный покров помешает возникновению пожаров», — поделился он. В это же время в 2023 году в Свердловской области из-за сухой погоды как раз возникли ландшафтные пожары, из-за которых серьезно пострадали несколько поселков. В частности, Сосьва. Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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