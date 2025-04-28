Три района Свердловской области сидят без света из-за снегопадов

В Карпинском, Нижнетуринском и Ачитском районах (Свердловская область) появились проблемы в работе электроснабжения из-за снегопадов. Энергетики уже устраняют нарушения, сказали в пресс-службе «Россети-Урал».
«На данных территориях задействовано 54 бригады в составе 135 человек и 81 единица техники. Бригады оперативно выехали к местам аварий», — следует из сообщения организации в Telegram.
Сотрудники осматривают ЛЭП и проводят оперативно аварийно-восстановительные работы. В «Россетях» предупреждают, что из-за обильного снегопада осложнены подъезды к объектам.
«Если у вас пропало электричество — сообщите нам по номеру 8 (800) 220-0-220. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома!» — заключили в компании.
Непогода пришла в Свердловскую область 28 апреля. За тем, как регион переживает стихию, агентство следит в режиме онлайн.
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