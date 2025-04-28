28 апреля 2025

Три района Свердловской области сидят без света из-за снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
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На местах аварий работают энергетики
На местах аварий работают энергетики Фото:

В Карпинском, Нижнетуринском и Ачитском районах (Свердловская область) появились проблемы в работе электроснабжения из-за снегопадов. Энергетики уже устраняют нарушения, сказали в пресс-службе «Россети-Урал».

«На данных территориях задействовано 54 бригады в составе 135 человек и 81 единица техники. Бригады оперативно выехали к местам аварий», — следует из сообщения организации в Telegram.

Сотрудники осматривают ЛЭП и проводят оперативно аварийно-восстановительные работы. В «Россетях» предупреждают, что из-за обильного снегопада осложнены подъезды к объектам.

«Если у вас пропало электричество — сообщите нам по номеру 8 (800) 220-0-220. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома!» — заключили в компании.

Непогода пришла в Свердловскую область 28 апреля. За тем, как регион переживает стихию, агентство следит в режиме онлайн.

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В Карпинском, Нижнетуринском и Ачитском районах (Свердловская область) появились проблемы в работе электроснабжения из-за снегопадов. Энергетики уже устраняют нарушения, сказали в пресс-службе «Россети-Урал». «На данных территориях задействовано 54 бригады в составе 135 человек и 81 единица техники. Бригады оперативно выехали к местам аварий», — следует из сообщения организации в Telegram. Сотрудники осматривают ЛЭП и проводят оперативно аварийно-восстановительные работы. В «Россетях» предупреждают, что из-за обильного снегопада осложнены подъезды к объектам. «Если у вас пропало электричество — сообщите нам по номеру 8 (800) 220-0-220. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома!» — заключили в компании. Непогода пришла в Свердловскую область 28 апреля. За тем, как регион переживает стихию, агентство следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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