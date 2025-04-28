Житель Нягани публично признал вину за стрельбу из автомата на свадьбе. Об этом сообщили в УМВД Югры.
«Я на свадьбе старшего брата с целью ярких кадров взял оружие схожее с АК-103 и произвел выстрелы, находясь за чертой города. Впредь такого больше не повторится. Обещаю!» — заявил в видео задержанный.
26 апреля в дежурную часть полиции поступила информация о стрельбе из автомобиля. Полицейские установили личность нарушителя и доставили его в отдел. Оказалось, что мужчина 2003 года рождения, приглашенный на свадьбу, стрелял из охолощенного оружия в неприспособленном для этого месте.
Сейчас два магазина к нему и патроны направлены на экспертизу, по факту произошедшего проводится проверка. Также на молодого человека составлены два административных протокола за управление автомобилем без номеров и тонировку.
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