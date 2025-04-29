Мэр Челябинска Лошкин поручил усилить контроль за мусором на майские праздники

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил своему заместителю Александру Астахову усилить контроль за вывозом мусора в майские праздники. Об этом с аппаратного совещания в мэрии передает корреспондент URA.RU.
«Приближаются праздники, они достаточно продолжительные. Даю поручение организовать все службы: регоператор по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, управляющие компании на своевременный вывоз мусора. Люди будут дома, мусора станет больше, а ветер способен разнести все по окрестностям», — подчеркнул Лошкин.
Мэр поручил не допустить скопления мусора в местах его накопления. Также Лошкин дал понять, что результаты по очистке города от мусора, достигнутые во время субботников, не должны быть нивелированы в предстоящие дни. Особенно в преддверии приближающегося юбилея Победы.
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