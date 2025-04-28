28 апреля 2025

В центре Кургана перекроют движение ради забега с детскими колясками

© Служба новостей «URA.RU»
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На нескольких участках дорог в Кургане временно будет ограничено движение, а также запрещена остановка и стоянка
На нескольких участках дорог в Кургане временно будет ограничено движение, а также запрещена остановка и стоянка Фото:

В Кургане 11 мая в связи с проведением третьего городского забега «Весенний бодряк» будут введены временные ограничения на движение, остановку и стоянку транспорта в нескольких точках города. Об этом говорится в новом постановлении, опубликованном администрацией города Кургана. 

«Запретить остановку и стоянку транспортных средств 11 мая с 6:00 до 13:00 на парковочных площадках: вблизи Богоявленского собора (улица Климова, дом 3); перед центральным входом в Центральный парк культуры и отдыха (улица Карельцева, дом 13)», — говорится в постановлении. Кроме того, в это же время будет закрыто движение транспорта по улице Набережная — на участке от магазина «Зауральские напитки» (улица Максима Горького, дом 2) до улицы Куйбышева.

Согласно документу, управление МВД России по городу Кургану будет контролировать соблюдение запрета, а также проводить мониторинг по выполнению ограничений движения автотранспорта на территории. Кроме того, ведомство должно обеспечивать безопасность дорожного движения и поддерживать общественный порядок. В целях обеспечения безопасности на время проведения массового мероприятия городская администрация также планирует использовать специальные сооружения или грузовую технику для ограничения движения транспорта.

В забеге «Весенний бодряк» принимают участие не только взрослые. Организаторы предупреждают, что для детей от 0 до 6 лет обязательно сопровождение взрослых. Для этой категории участников самая короткая дистанция — 400 метров. «Эта трасса для самых маленьких участников, кто только начинает свой путь в спорте. <...> Допускается участие с детскими колясками», — сообщается на сайте забега.

Для более опытных детей в возрасте от 7 до 13 лет — 800 метров. Обязательное присутствие взрослого. Допускается сопровождение взрослого.

Также к участию приглашаются команды по четыре человека в возрасте от 14 лет на дистанцию 5 километров. В той же возрастной категории побегут спортсмены дистанции 5, 10 и 21,1 километра. 

Ранее в Кургане уже вводились ограничения на движение и парковку транспорта из-за массовых мероприятий: 24 апреля для проведения автопробега «Диктант Победы» была запрещена стоянка у кинотеатра «Россия», а на Пасху перекрывали центральные улицы города. За соблюдением ограничений и обеспечением порядка также следили сотрудники полиции.

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В Кургане 11 мая в связи с проведением третьего городского забега «Весенний бодряк» будут введены временные ограничения на движение, остановку и стоянку транспорта в нескольких точках города. Об этом говорится в новом постановлении, опубликованном администрацией города Кургана.  «Запретить остановку и стоянку транспортных средств 11 мая с 6:00 до 13:00 на парковочных площадках: вблизи Богоявленского собора (улица Климова, дом 3); перед центральным входом в Центральный парк культуры и отдыха (улица Карельцева, дом 13)», — говорится в постановлении. Кроме того, в это же время будет закрыто движение транспорта по улице Набережная — на участке от магазина «Зауральские напитки» (улица Максима Горького, дом 2) до улицы Куйбышева. Согласно документу, управление МВД России по городу Кургану будет контролировать соблюдение запрета, а также проводить мониторинг по выполнению ограничений движения автотранспорта на территории. Кроме того, ведомство должно обеспечивать безопасность дорожного движения и поддерживать общественный порядок. В целях обеспечения безопасности на время проведения массового мероприятия городская администрация также планирует использовать специальные сооружения или грузовую технику для ограничения движения транспорта. В забеге «Весенний бодряк» принимают участие не только взрослые. Организаторы предупреждают, что для детей от 0 до 6 лет обязательно сопровождение взрослых. Для этой категории участников самая короткая дистанция — 400 метров. «Эта трасса для самых маленьких участников, кто только начинает свой путь в спорте. <...> Допускается участие с детскими колясками», — сообщается на сайте забега. Для более опытных детей в возрасте от 7 до 13 лет — 800 метров. Обязательное присутствие взрослого. Допускается сопровождение взрослого. Также к участию приглашаются команды по четыре человека в возрасте от 14 лет на дистанцию 5 километров. В той же возрастной категории побегут спортсмены дистанции 5, 10 и 21,1 километра.  Ранее в Кургане уже вводились ограничения на движение и парковку транспорта из-за массовых мероприятий: 24 апреля для проведения автопробега «Диктант Победы» была запрещена стоянка у кинотеатра «Россия», а на Пасху перекрывали центральные улицы города. За соблюдением ограничений и обеспечением порядка также следили сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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