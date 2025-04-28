Крупный пермский завод по производству асфальта увеличил доход на миллиард

Пермский «Асфальтобетонный завод №1» (ООО «АБЗ №1») отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3,28 млрд рублей. В 2023 году этот показатель составил 2,28 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „АБЗ №1“ за 2024 год. Выручка — 3,28 млрд рублей, чистая прибыль — 160 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 116,5 млн рублей.
Завод основан в 2014 году. Выполняет комплекс работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на территории Пермского края, осуществляет генподряд в строительстве объектов транспортной инфраструктуры. С марта 2025 года с компанией заключен контракт на строительство подъездов у Чусовскому мосту.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.
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