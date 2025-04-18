Пермский завод, которым управляют из Германии, резко увеличил прибыль

Пермское предприятие ООО «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Кнауф Гипс Кунгур“, Пермский край за 2024 год. Выручка — 3,77 млрд рублей, чистая прибыль — 239,58 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка компании составила 2,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 159,4 млн рублей.
Завод в Кунгуре входит в состав компании Knauf из Германии. Немецкому производителю также принадлежат предприятия в других регионах РФ. В отличие от многих западных компаний, бренд Knauf не ушел с российского рынка.
В апреле 2024 года представители компании Knauf сообщили о намерении передать российский бизнес местному топ-менеджменту. Позже они заявили о передаче, но уже с возможностью выкупа бизнеса обратно в течение двух лет.
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