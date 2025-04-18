Пермский завод, которым управляют из Германии, резко увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль общества составила порядка 80 миллионов рублей
Прибыль общества составила порядка 80 миллионов рублей Фото:

Пермское предприятие ООО «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Кнауф Гипс Кунгур“, Пермский край за 2024 год. Выручка — 3,77 млрд рублей, чистая прибыль — 239,58 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка компании составила 2,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 159,4 млн рублей.

Завод в Кунгуре входит в состав компании Knauf из Германии. Немецкому производителю также принадлежат предприятия в других регионах РФ. В отличие от многих западных компаний, бренд Knauf не ушел с российского рынка.

В апреле 2024 года представители компании Knauf сообщили о намерении передать российский бизнес местному топ-менеджменту. Позже они заявили о передаче, но уже с возможностью выкупа бизнеса обратно в течение двух лет.

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Пермское предприятие ООО «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Кнауф Гипс Кунгур“, Пермский край за 2024 год. Выручка — 3,77 млрд рублей, чистая прибыль — 239,58 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка компании составила 2,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 159,4 млн рублей. Завод в Кунгуре входит в состав компании Knauf из Германии. Немецкому производителю также принадлежат предприятия в других регионах РФ. В отличие от многих западных компаний, бренд Knauf не ушел с российского рынка. В апреле 2024 года представители компании Knauf сообщили о намерении передать российский бизнес местному топ-менеджменту. Позже они заявили о передаче, но уже с возможностью выкупа бизнеса обратно в течение двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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