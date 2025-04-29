Челябинца осудили за незаконный оборот оружия

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Жителя Варненского района осудили за незаконный оборот оружия
Жителя Варненского района осудили за незаконный оборот оружия Фото:

Жителя Варненского района приговорили к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Противоправную деятельность южноуральца пресекли в феврале 2025 года. При обыске в жилище варненца, а также во время следственных действий из незаконного оборота были изъяты самодельная винтовка, боеприпасы различного калибра, изготовленные в кустарных условиях, а также 600 граммов дымного пороха. Кроме того, правоохранители обнаружили инструменты, с помощью которых возможно модернизировать гражданское огнестрельное оружие», — уточнили в ГУ МВД.

На основании собранных сотрудниками УФСБ по Челябинской области материалов следователи МВД возбудили уголовные дела. В результате за незаконные изготовление, переделку и хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и оборот взрывчатых веществ южноуралец отправится в колонию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

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Жителя Варненского района приговорили к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «Противоправную деятельность южноуральца пресекли в феврале 2025 года. При обыске в жилище варненца, а также во время следственных действий из незаконного оборота были изъяты самодельная винтовка, боеприпасы различного калибра, изготовленные в кустарных условиях, а также 600 граммов дымного пороха. Кроме того, правоохранители обнаружили инструменты, с помощью которых возможно модернизировать гражданское огнестрельное оружие», — уточнили в ГУ МВД. На основании собранных сотрудниками УФСБ по Челябинской области материалов следователи МВД возбудили уголовные дела. В результате за незаконные изготовление, переделку и хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и оборот взрывчатых веществ южноуралец отправится в колонию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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