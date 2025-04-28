Екатеринбург заметает снегом, а техники на улицах нет: причина

Власти Екатеринбурга не стали выводить в большом количестве спецтехнику для уборки улиц от снега по двум причинам: во-первых, было понимание, что снегопад продлится недолго, а во-вторых, большую часть машин уже перевели на летний режим работы. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти.
«Не воду же по дорогам гонять. Синоптики предупреждали, что уже к обеду снегопад закончится. К тому же 75-80% техники переведено на летний режим работы», — поделился собеседник.
Другой источник рассказал, что спецсовещаний из-за снега мэр Алексей Орлов не собирал. Все поручения он раздал накануне вечером в telegram-чате. Из того, что сейчас дорожные рабочие — посыпают материалы противогололедным материалом.
Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере Свердловской области выпало около двух сантиметров снега. Как свердловчане переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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