«Коммерсант»: бойцы СВО заподозрили депутата из Пензы в ношении чужих наград

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Алексей Иванов не мог получить медаль «За Отвагу» советского образца в силу своего возраста
Алексей Иванов не мог получить медаль «За Отвагу» советского образца в силу своего возраста Фото:

Трое участников спецоперации и трое ветеранов подразделений спецназа выразили сомнения в законности ношения пензенским депутатом Алексеем Ивановым ряда наград. По их словам, у парламентария есть только одна награда. Об этом сообщили журналисты. 

«Шестеро ветеранов боевых действий направили председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций обращение с просьбой проверить законность ношения боевых наград депутатом Алексеем Ивановым», — передает «Коммерсант». В своем письме заявители указали, что действуют в интересах «боевых товарищей, находящихся в зоне СВО». Они сослались на официальные сведения Минобороны и администрации президента РФ, где говорится, что Иванов был удостоен лишь одной госнаграды — медали «За отвагу» в 1996 году. 

При этом на опубликованных в соцсетях фотографиях депутат запечатлен с «Орденом Мужества» и медалью СССР «За Отвагу».  По мнению обратившихся, он не мог получить вторую в силу возраста. В настоящее время, сотрудники полиции приступили к проверке обстоятельств данного инцидента.

Сам же Алексей Иванов не ответил на вопрос о происхождении двух наград. Политик уточнил, что при участии в любых выборах предоставлял в избирком документы, подтверждающие владение наградами. Он добавил, что не знаком с авторами обращения и узнал о письме от журналистов. Политологи связывают кампанию против Иванова со сменой партии. Сейчас он вступил в «Единую Россию», а ранее был коммунистом.

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Трое участников спецоперации и трое ветеранов подразделений спецназа выразили сомнения в законности ношения пензенским депутатом Алексеем Ивановым ряда наград. По их словам, у парламентария есть только одна награда. Об этом сообщили журналисты.  «Шестеро ветеранов боевых действий направили председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций обращение с просьбой проверить законность ношения боевых наград депутатом Алексеем Ивановым», — передает «Коммерсант». В своем письме заявители указали, что действуют в интересах «боевых товарищей, находящихся в зоне СВО». Они сослались на официальные сведения Минобороны и администрации президента РФ, где говорится, что Иванов был удостоен лишь одной госнаграды — медали «За отвагу» в 1996 году.  При этом на опубликованных в соцсетях фотографиях депутат запечатлен с «Орденом Мужества» и медалью СССР «За Отвагу».  По мнению обратившихся, он не мог получить вторую в силу возраста. В настоящее время, сотрудники полиции приступили к проверке обстоятельств данного инцидента. Сам же Алексей Иванов не ответил на вопрос о происхождении двух наград. Политик уточнил, что при участии в любых выборах предоставлял в избирком документы, подтверждающие владение наградами. Он добавил, что не знаком с авторами обращения и узнал о письме от журналистов. Политологи связывают кампанию против Иванова со сменой партии. Сейчас он вступил в «Единую Россию», а ранее был коммунистом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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