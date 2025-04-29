Трое участников спецоперации и трое ветеранов подразделений спецназа выразили сомнения в законности ношения пензенским депутатом Алексеем Ивановым ряда наград. По их словам, у парламентария есть только одна награда. Об этом сообщили журналисты.
«Шестеро ветеранов боевых действий направили председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций обращение с просьбой проверить законность ношения боевых наград депутатом Алексеем Ивановым», — передает «Коммерсант». В своем письме заявители указали, что действуют в интересах «боевых товарищей, находящихся в зоне СВО». Они сослались на официальные сведения Минобороны и администрации президента РФ, где говорится, что Иванов был удостоен лишь одной госнаграды — медали «За отвагу» в 1996 году.
При этом на опубликованных в соцсетях фотографиях депутат запечатлен с «Орденом Мужества» и медалью СССР «За Отвагу». По мнению обратившихся, он не мог получить вторую в силу возраста. В настоящее время, сотрудники полиции приступили к проверке обстоятельств данного инцидента.
Сам же Алексей Иванов не ответил на вопрос о происхождении двух наград. Политик уточнил, что при участии в любых выборах предоставлял в избирком документы, подтверждающие владение наградами. Он добавил, что не знаком с авторами обращения и узнал о письме от журналистов. Политологи связывают кампанию против Иванова со сменой партии. Сейчас он вступил в «Единую Россию», а ранее был коммунистом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.