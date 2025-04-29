«Первомайский разгуляй»: что ждет челябинцев в майские праздники

29 апреля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Профсоюзные мероприятия пройдут в челябинском парке Гагарина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Длинные выходные по всей стране пройдут с 1 по 4 мая. Челябинцев ждут уличные гуляния, выставки и кулинарные мастер-классы. Праздник Весны и Труда отметят митингом-концертом, открытием детской железной дороги и тусовками в барах. Любителей искусства ждут балет «Лебединое озеро» и спектакль «Таланты и поклонники», а поклонники необычных форматов смогут посетить готическую вечеринку, лекции о субкультурах или кинопоказы. Об этих и других мероприятиях — в материале URA.RU.

Мир! Труд! Май! — 1 мая В 14:00 в парке имени Гагарина состоится масштабный митинг-концерт, посвященный Первомаю. В этом году акция проходит под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы!». Гостей ждут выступления, награждения, аттракционы и массовые гуляния. (6+) Также на территории парка Гагарина 1 мая начнет работу детская железная дорога. Первый рейс отправится в 10:26 от станции «Звездная». Стоимость — 100-150 рублей. (0+) 1 мая пройдут митинг-концерт, детская программа и праздник «Мир! Труд! Май!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 11:00 в детском городке «У Лукоморья» в горсаду Пушкина откроется весенне-летний сезон. Маленьких гостей ждет игровая программа «Сказки Лукоморья», игры, танцы и веселье. Вход свободный. (0+) В 16:00 парк «Сад Победы» приглашает на праздник «Мир! Труд! Май!», где запланирована развлекательная программа, игры и конкурсы. Участие бесплатное. (0+) Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» с 12:00 устраивает марафон просмотра первого сезона сериала «Твин Пикс». В программе — просмотр серий, вишневый пирог и свежесваренный кофе. Стоимость — от 300 рублей. (18+) Ресторан «Максимилианс» приглашает насладиться живой музыкой в исполнении кавер-группы «Вайб» 1, 2 и 3 мая в 19:00. В программе — любимые хиты от 80-х до наших дней. После 19:00 действует оплата за музыкальное оформление. (18+) В баре «Радио» в 20:00 начнется вечер «Запевай, Первомай!». Вас ждет праздничное музыкальное лото с диджеем. Вход свободный. (18+) В челябинском баре пройдет презентация коктейлей по мотивам личной жизни Есенина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 мая в «Другом баре|Есенин» открывается дегустация коктейлей, посвященных женщинам в жизни Сергея Есенина. Напитки отражают атмосферу отношений поэта с Августой Миклашевской, Зинаидой Райх, Софией Толстой и другими. 2 мая Камерный театр в 18:00 представит спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского. Это история сильной женщины, которая, несмотря на удары судьбы, смогла стать известной актрисой. Билеты — от 500 рублей. (16+) Количество свободных мест на «Лебединое озеро» ограничено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На сцене театра оперы и балета имени Глинки в 18:00 состоится показ балета «Лебединое озеро». Свободных мест на постановку почти не осталось. Билеты — от четырех тысяч рублей. (12+) До 25 мая в выставочном зале Челябинского центра искусств открыта выставка лоскутной живописи «России женская душа». На выставке представлены панно по сюжетам художника Андрея Симакова, созданные мастерицами со всей России, авторские куклы Жанны Черневой и текстильные композиции из творческой мастерской «Жаворонок». Вход свободный. (6+) В Детском музее в 13:00 и 16:00 состоится мастер-класс. Участники познакомятся с предметами быта из дерева и украсят росписью традиционный инструмент — барабанку. Стоимость участия для детей — 300 рублей, а для сопровождающих — 200 рублей. (6+) 3 мая В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 3 и 4 мая пройдет цикл лекций с исследовательницей субкультур Евой Гетман. В субботу обсудят историю, идеологию и влияние направления на моду. А в воскресенье участники лектория затронут музыкальную сферу и то, как звезды формируют панк-стиль сейчас. Стоимость посещения одного дня — тысяча рублей. (18+) В выходные дни жители города смогут сходить на готическую вечеринку и узнать историю появления панков Фото: Размик Закарян © URA.RU В клубе OZZ в 20:00 устроят готическую вечеринку с участием группы Tourmaline Bats. Гости услышат музыку в стилях готрок, детрок, дарквейв и колдвейв. Также ожидаются интерактивы и общение. Билеты — 700 рублей. (18+) В баре Hops Spot в 19:00 состоится шоу, где комики посоревнуются за деньги. Победителя определят зрители. Вход — от 500 рублей. (18+) Возле памятника Ленину на Площади Революции в 11:00 стартует экскурсия «Мир, труд, май, КОНСТРУКТИВИЗМ». Экскурсовод расскажет о конструктивизме на примере зданий арбитражного суда, управления архитектуры и главпочтамта. Участники также прокатятся на троллейбусе в соцгородок ЧТЗ и под руководством архитектора Екатерины Глушковой создадут макеты зданий в этом стиле. Приглашаются как взрослые, так и дети от семи лет. Стоимость участия — 900 рублей. (7+) 4 мая Библиотека имени Маяковского в 11:00 приглашает детей на «Урок здоровья». Маленьких гостей ждет викторина о правильном питании, гигиене и спорте, а также интерактивные игры. Вход свободный. (6+) Кулинарное пространство «Рататуй» в 14:00 устроит мастер-класс, на котором участники научатся готовить салат с ростбифом, стейк стриплойн и эклеры с заварным кремом. Стоимость участия — 2990 рублей. (18+) 4 мая ХК «Трактор» сыграет с московским «Динамо» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДК Железнодорожников в 18:30 состоится отчетный концерт коллектива танца «Парадайз». Зрителей ждет зрелищное танцевальное шоу в разных стилях и жанрах. Билеты от 200 рублей. (0+) В Harat«s PUB и Siberia Lounge в 19:00 пройдут прямые трансляции матчей полуфинала Кубка Гагарина, где челябинский «Трактор» сразится с московским «Динамо». Вход свободный. (18+) С 4 мая в «Другом баре|Есенин» стартуют мастер-классы по созданию коктейлей. Гости смогут почувствовать себя барменами, создавая напитки по своему вкусу за барной стойкой. Стоимость участия — тысяча рублей. (18+) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Длинные выходные по всей стране пройдут с 1 по 4 мая. Челябинцев ждут уличные гуляния, выставки и кулинарные мастер-классы. Праздник Весны и Труда отметят митингом-концертом, открытием детской железной дороги и тусовками в барах. Любителей искусства ждут балет «Лебединое озеро» и спектакль «Таланты и поклонники», а поклонники необычных форматов смогут посетить готическую вечеринку, лекции о субкультурах или кинопоказы. Об этих и других мероприятиях — в материале URA.RU. В 14:00 в парке имени Гагарина состоится масштабный митинг-концерт, посвященный Первомаю. В этом году акция проходит под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы!». Гостей ждут выступления, награждения, аттракционы и массовые гуляния. (6+) Также на территории парка Гагарина 1 мая начнет работу детская железная дорога. Первый рейс отправится в 10:26 от станции «Звездная». Стоимость — 100-150 рублей. (0+) В 11:00 в детском городке «У Лукоморья» в горсаду Пушкина откроется весенне-летний сезон. Маленьких гостей ждет игровая программа «Сказки Лукоморья», игры, танцы и веселье. Вход свободный. (0+) В 16:00 парк «Сад Победы» приглашает на праздник «Мир! Труд! Май!», где запланирована развлекательная программа, игры и конкурсы. Участие бесплатное. (0+) Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» с 12:00 устраивает марафон просмотра первого сезона сериала «Твин Пикс». В программе — просмотр серий, вишневый пирог и свежесваренный кофе. Стоимость — от 300 рублей. (18+) Ресторан «Максимилианс» приглашает насладиться живой музыкой в исполнении кавер-группы «Вайб» 1, 2 и 3 мая в 19:00. В программе — любимые хиты от 80-х до наших дней. После 19:00 действует оплата за музыкальное оформление. (18+) В баре «Радио» в 20:00 начнется вечер «Запевай, Первомай!». Вас ждет праздничное музыкальное лото с диджеем. Вход свободный. (18+) С 1 мая в «Другом баре|Есенин» открывается дегустация коктейлей, посвященных женщинам в жизни Сергея Есенина. Напитки отражают атмосферу отношений поэта с Августой Миклашевской, Зинаидой Райх, Софией Толстой и другими. Камерный театр в 18:00 представит спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского. Это история сильной женщины, которая, несмотря на удары судьбы, смогла стать известной актрисой. Билеты — от 500 рублей. (16+) На сцене театра оперы и балета имени Глинки в 18:00 состоится показ балета «Лебединое озеро». Свободных мест на постановку почти не осталось. Билеты — от четырех тысяч рублей. (12+) До 25 мая в выставочном зале Челябинского центра искусств открыта выставка лоскутной живописи «России женская душа». На выставке представлены панно по сюжетам художника Андрея Симакова, созданные мастерицами со всей России, авторские куклы Жанны Черневой и текстильные композиции из творческой мастерской «Жаворонок». Вход свободный. (6+) В Детском музее в 13:00 и 16:00 состоится мастер-класс. Участники познакомятся с предметами быта из дерева и украсят росписью традиционный инструмент — барабанку. Стоимость участия для детей — 300 рублей, а для сопровождающих — 200 рублей. (6+) В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 3 и 4 мая пройдет цикл лекций с исследовательницей субкультур Евой Гетман. В субботу обсудят историю, идеологию и влияние направления на моду. А в воскресенье участники лектория затронут музыкальную сферу и то, как звезды формируют панк-стиль сейчас. Стоимость посещения одного дня — тысяча рублей. (18+) В клубе OZZ в 20:00 устроят готическую вечеринку с участием группы Tourmaline Bats. Гости услышат музыку в стилях готрок, детрок, дарквейв и колдвейв. Также ожидаются интерактивы и общение. Билеты — 700 рублей. (18+) В баре Hops Spot в 19:00 состоится шоу, где комики посоревнуются за деньги. Победителя определят зрители. Вход — от 500 рублей. (18+) Возле памятника Ленину на Площади Революции в 11:00 стартует экскурсия «Мир, труд, май, КОНСТРУКТИВИЗМ». Экскурсовод расскажет о конструктивизме на примере зданий арбитражного суда, управления архитектуры и главпочтамта. Участники также прокатятся на троллейбусе в соцгородок ЧТЗ и под руководством архитектора Екатерины Глушковой создадут макеты зданий в этом стиле. Приглашаются как взрослые, так и дети от семи лет. Стоимость участия — 900 рублей. (7+) Библиотека имени Маяковского в 11:00 приглашает детей на «Урок здоровья». Маленьких гостей ждет викторина о правильном питании, гигиене и спорте, а также интерактивные игры. Вход свободный. (6+) Кулинарное пространство «Рататуй» в 14:00 устроит мастер-класс, на котором участники научатся готовить салат с ростбифом, стейк стриплойн и эклеры с заварным кремом. Стоимость участия — 2990 рублей. (18+) В ДК Железнодорожников в 18:30 состоится отчетный концерт коллектива танца «Парадайз». Зрителей ждет зрелищное танцевальное шоу в разных стилях и жанрах. Билеты от 200 рублей. (0+) В Harat«s PUB и Siberia Lounge в 19:00 пройдут прямые трансляции матчей полуфинала Кубка Гагарина, где челябинский «Трактор» сразится с московским «Динамо». Вход свободный. (18+) С 4 мая в «Другом баре|Есенин» стартуют мастер-классы по созданию коктейлей. Гости смогут почувствовать себя барменами, создавая напитки по своему вкусу за барной стойкой. Стоимость участия — тысяча рублей. (18+)