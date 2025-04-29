Путин заявил, что оправданиям нацистских действий и идеологии нужно давать отпор

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Путин призвал твердо отстаивать правду о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной войны
Путин призвал твердо отстаивать правду о подвигах советских людей в годы Великой Отечественной войны Фото:

Президент РФ Владимир Путин призвал решительно противостоять попыткам оправдания нацистских преступлений. Он также отметил, что искажение исторических фактов ведет к серьезным разрушительным последствиям. Соответствующее обращение главы государства было оглашено вице-премьером Татьяной Голиковой на церемонии открытия выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».

«И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — передала Голикова слова Путина. Ее слова приводит ТАСС. 

Ранее Владимир Путин утвердил закон, направленный на сохранение памяти о жертвах геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Так, геноцидом советских людей признаются действия нацистов и их пособников в указанный период. 

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Президент РФ Владимир Путин призвал решительно противостоять попыткам оправдания нацистских преступлений. Он также отметил, что искажение исторических фактов ведет к серьезным разрушительным последствиям. Соответствующее обращение главы государства было оглашено вице-премьером Татьяной Голиковой на церемонии открытия выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы». «И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — передала Голикова слова Путина. Ее слова приводит ТАСС.  Ранее Владимир Путин утвердил закон, направленный на сохранение памяти о жертвах геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Так, геноцидом советских людей признаются действия нацистов и их пособников в указанный период. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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