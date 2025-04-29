Путин заявил, что оправданиям нацистских действий и идеологии нужно давать отпор

Президент РФ Владимир Путин призвал решительно противостоять попыткам оправдания нацистских преступлений. Он также отметил, что искажение исторических фактов ведет к серьезным разрушительным последствиям. Соответствующее обращение главы государства было оглашено вице-премьером Татьяной Голиковой на церемонии открытия выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
«И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — передала Голикова слова Путина. Ее слова приводит ТАСС.
Ранее Владимир Путин утвердил закон, направленный на сохранение памяти о жертвах геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Так, геноцидом советских людей признаются действия нацистов и их пособников в указанный период.
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