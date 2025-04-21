Путин закрепил понятие «геноцид советского народа»

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Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы войны
Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы войны Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на сохранение памяти о жертвах геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Текст соответствующего закона опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с принятым документом, действия нацистов и их пособников, совершенные в период Великой Отечественной войны и преследовавшие цель полного либо частичного уничтожения национальных, этнических и расовых групп, проживавших на территории Советского Союза, признаются геноцидом советского народа.

К таким действиям отнесены массовые убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, насильственное препятствование деторождению, принудительное перемещение детей, депортации и создание условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение указанных групп. Закон также запрещает публичное оправдание геноцида советского народа и пропаганду нацистской идеологии.

Помимо этого, в законодательном акте определен порядок согласования и осуществления поисковых мероприятий, направленных на выявление ранее неизвестных мест захоронения останков жертв геноцида, установление их личностей и организацию мероприятий по увековечению их памяти.

Документ возлагает ответственность за восстановление разрушенных или пришедших в негодность захоронений жертв геноцида, а также мемориальных объектов и памятных сооружений на органы местного самоуправления. В случаях, если повреждения были причинены физическими или юридическими лицами, восстановительные работы должны осуществляться за их счет.

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Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на сохранение памяти о жертвах геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Текст соответствующего закона опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с принятым документом, действия нацистов и их пособников, совершенные в период Великой Отечественной войны и преследовавшие цель полного либо частичного уничтожения национальных, этнических и расовых групп, проживавших на территории Советского Союза, признаются геноцидом советского народа. К таким действиям отнесены массовые убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, насильственное препятствование деторождению, принудительное перемещение детей, депортации и создание условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение указанных групп. Закон также запрещает публичное оправдание геноцида советского народа и пропаганду нацистской идеологии. Помимо этого, в законодательном акте определен порядок согласования и осуществления поисковых мероприятий, направленных на выявление ранее неизвестных мест захоронения останков жертв геноцида, установление их личностей и организацию мероприятий по увековечению их памяти. Документ возлагает ответственность за восстановление разрушенных или пришедших в негодность захоронений жертв геноцида, а также мемориальных объектов и памятных сооружений на органы местного самоуправления. В случаях, если повреждения были причинены физическими или юридическими лицами, восстановительные работы должны осуществляться за их счет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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