Путин закрепил понятие «геноцид советского народа»

Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на сохранение памяти о жертвах геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Текст соответствующего закона опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с принятым документом, действия нацистов и их пособников, совершенные в период Великой Отечественной войны и преследовавшие цель полного либо частичного уничтожения национальных, этнических и расовых групп, проживавших на территории Советского Союза, признаются геноцидом советского народа.
К таким действиям отнесены массовые убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, насильственное препятствование деторождению, принудительное перемещение детей, депортации и создание условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение указанных групп. Закон также запрещает публичное оправдание геноцида советского народа и пропаганду нацистской идеологии.
Помимо этого, в законодательном акте определен порядок согласования и осуществления поисковых мероприятий, направленных на выявление ранее неизвестных мест захоронения останков жертв геноцида, установление их личностей и организацию мероприятий по увековечению их памяти.
Документ возлагает ответственность за восстановление разрушенных или пришедших в негодность захоронений жертв геноцида, а также мемориальных объектов и памятных сооружений на органы местного самоуправления. В случаях, если повреждения были причинены физическими или юридическими лицами, восстановительные работы должны осуществляться за их счет.
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