Как пройдет юбилей со Дня Победы в Челябинске

В Челябинске пройдет три тысячи мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы и году Защитника Отечества. Культурной программой планируется охватить почти все улицы города. Что ждать челябинцам в День Победы — рассказывает URA.RU.
Праздничный день начнется с возложения цветов к памятнику павшим во время Великой Отечественной войны. Позже, в 11:00, на площади Революции состоится торжественное построение и выставка военной техники.
Парад пройдет масштабней, чем в предыдущие годы — увеличено количество как участников, так и техники: ряды пополнят ветераны СВО, в том числе участницы боевых действий из 90-й танковой дивизии. После выступит 21 творческий коллектив и Юлия Чичерина.
На Театральной площади с 12:15 и до 22:00 для челябинцев пройдут несколько мероприятий. Среди них выступление творческих коллективов, программа от труппы театра «Манекен» и концерт группы «Ариэль».
Вечером на фасаде театра имени Наума Орлова ожидается световое 3D-шоу «Танкоград». Для светомузыкального фонтана неподалеку также составили композиции в тематике праздника.
На переходной улице Кирова пройдет историческая реконструкция отправки Уральского добровольческого комплекса. Для курсантов, которые воспроизведут события тех лет, подготовили 176 костюмов.
«Бессмертный полк» под музыкальное сопровождение утром начнет движение от Южно-Уральского госуниверситета. Финальной точкой шествия станет площадь Революции.
Участников также планируют пригласить на Театральную площадь, где расположат полевую кухню. Акция также коснется фасадов зданий и транспорта.
Главный концерт пройдет на площади у «Торгового центра». Вечером выступят хэдлайнер дня Юлия Чичерина, артисты Мариинского театра и другие творческие коллективы. В завершении запланирован фейерверк, который сопроводят военными песнями. Музыкальная система растянется вдоль набережной, чтобы звуки салюта и музыки звучали в такт.
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