Паслеру доложили о рекордных снегопадах в Свердловской области

На севере Свердловской области выпало рекордное количество осадков. Бороться с последствиями непогоды коммунальщики вывели более 300 единиц спецтехники. Об этом врио губернатора Денису Паслеру доложили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Значительно усилены звенья спецтехники на региональных дорогах: число машин увеличено почти в два раза, со 157 машин, которые работали ночью, до 305. Работы продолжаются до полного устранения последствий», — следует из доклада.
Согласно данным с метеопостов Управления автомобильных дорог, на севере региона в районе Качканара, Ивделя и Сосьвы зафиксировано рекордное количество осадков — до 8,6 сантиметра снега. В районе Нижнего Тагила выпало около 2,7 сантиметра, а в окрестностях Екатеринбурга — 0,36 сантиметра.
Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере Свердловской области выпало около двух сантиметров снега. Как свердловчане переживают непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!