Паслеру доложили о рекордных снегопадах в Свердловской области

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Паслер ознакомился с докладом свердловского минтранса
Паслер ознакомился с докладом свердловского минтранса Фото:
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Свердловскую область заваливает снегом: апрель 2025 года

На севере Свердловской области выпало рекордное количество осадков. Бороться с последствиями непогоды коммунальщики вывели более 300 единиц спецтехники. Об этом врио губернатора Денису Паслеру доложили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Значительно усилены звенья спецтехники на региональных дорогах: число машин увеличено почти в два раза, со 157 машин, которые работали ночью, до 305. Работы продолжаются до полного устранения последствий», — следует из доклада. 

Согласно данным с метеопостов Управления автомобильных дорог, на севере региона в районе Качканара, Ивделя и Сосьвы зафиксировано рекордное количество осадков — до 8,6 сантиметра снега. В районе Нижнего Тагила выпало около 2,7 сантиметра, а в окрестностях Екатеринбурга — 0,36 сантиметра.

Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере Свердловской области выпало около двух сантиметров снега. Как свердловчане переживают непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.

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На севере Свердловской области выпало рекордное количество осадков. Бороться с последствиями непогоды коммунальщики вывели более 300 единиц спецтехники. Об этом врио губернатора Денису Паслеру доложили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, рассказали в департаменте информполитики региона. «Значительно усилены звенья спецтехники на региональных дорогах: число машин увеличено почти в два раза, со 157 машин, которые работали ночью, до 305. Работы продолжаются до полного устранения последствий», — следует из доклада.  Согласно данным с метеопостов Управления автомобильных дорог, на севере региона в районе Качканара, Ивделя и Сосьвы зафиксировано рекордное количество осадков — до 8,6 сантиметра снега. В районе Нижнего Тагила выпало около 2,7 сантиметра, а в окрестностях Екатеринбурга — 0,36 сантиметра. Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере Свердловской области выпало около двух сантиметров снега. Как свердловчане переживают непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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