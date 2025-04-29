Известный актер «Уральских пельменей» ушел из шоу

Роман Постовалов покинул шоу «Уральские пельмени»
© Служба новостей «URA.RU»
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Постовалов снимался в «Уральских пельменях» с 2016 года
Постовалов снимался в «Уральских пельменях» с 2016 года Фото:

Актер Роман Постовалов покинул «Уральские пельмени». В своем telegram-канале он рассказал, что у него закончился контракт с шоу, который не стали возобновлять.

«Давайте еще раз кратко. У меня закончился контракт с шоу, а новый не случился», — ответил актер одному из подписчиков. В соцсетях фанаты поддержали его, признаваясь, что он был главной «изюминкой» шоу.

Пока что Постовалов не раскрывает дальнейшие планы, а представители «Уральских пельменей» с вопросами о будущем актера отправляют к нему. Сам же шоумен говорит, что всегда готов к съемкам. «Ко мне какие вопросы? Я всегда „за „. Зовите“, — отметил он. 

Роман Постовалов родом из Кургана. Ему 43 года, есть супруга и ребенок. В состав «Уральских пельменей» он пришел автором, оставаясь за кадром. В 2016 году состоялся его сценический дебют в составе коллектива. С тех пор он регулярно начал сниматься для телеканала СТС. 

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Актер Роман Постовалов покинул «Уральские пельмени». В своем telegram-канале он рассказал, что у него закончился контракт с шоу, который не стали возобновлять. «Давайте еще раз кратко. У меня закончился контракт с шоу, а новый не случился», — ответил актер одному из подписчиков. В соцсетях фанаты поддержали его, признаваясь, что он был главной «изюминкой» шоу. Пока что Постовалов не раскрывает дальнейшие планы, а представители «Уральских пельменей» с вопросами о будущем актера отправляют к нему. Сам же шоумен говорит, что всегда готов к съемкам. «Ко мне какие вопросы? Я всегда „за „. Зовите“, — отметил он.  Роман Постовалов родом из Кургана. Ему 43 года, есть супруга и ребенок. В состав «Уральских пельменей» он пришел автором, оставаясь за кадром. В 2016 году состоялся его сценический дебют в составе коллектива. С тех пор он регулярно начал сниматься для телеканала СТС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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