Известный актер «Уральских пельменей» ушел из шоу

Актер Роман Постовалов покинул «Уральские пельмени». В своем telegram-канале он рассказал, что у него закончился контракт с шоу, который не стали возобновлять.
«Давайте еще раз кратко. У меня закончился контракт с шоу, а новый не случился», — ответил актер одному из подписчиков. В соцсетях фанаты поддержали его, признаваясь, что он был главной «изюминкой» шоу.
Пока что Постовалов не раскрывает дальнейшие планы, а представители «Уральских пельменей» с вопросами о будущем актера отправляют к нему. Сам же шоумен говорит, что всегда готов к съемкам. «Ко мне какие вопросы? Я всегда „за „. Зовите“, — отметил он.
Роман Постовалов родом из Кургана. Ему 43 года, есть супруга и ребенок. В состав «Уральских пельменей» он пришел автором, оставаясь за кадром. В 2016 году состоялся его сценический дебют в составе коллектива. С тех пор он регулярно начал сниматься для телеканала СТС.
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