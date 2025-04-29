Петросян выписал дочь из квартиры за то, что она не поздравляла его с днем рождения

Известный юморист Евгений Петросян обратился в суд с иском, в котором требует аннулировать право своей дочери Викторины на пользование квартирой в Москве и выписать ее оттуда. Информация об этом появилась в картотеке суда.
«В иске Петросян просит аннулировать право его дочери на пользование квартирой и выписать ее», — сообщает «РЕН ТВ». Иск был оставлен без движения из-за допущенных в нем ошибок. Суд выдал предписание о необходимости внесения корректировок в заявление до 20 января.
Напомним, что после развода Петросяна с Еленой Степаненко их общая дочь Викторина встала на сторону мачехи. Вместе они начали борьбу за имущество юмориста, стремясь предотвратить его передачу новой супруге Петросяна, Татьяне Брухуновой. Наследство Петросяна включает в себя не только недвижимость, но и ценную коллекцию фарфора, картин и других предметов искусства, общая стоимость которых оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.
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