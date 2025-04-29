На субботнике в Академическом районе подготовили территорию под скейт-парк

На весеннем субботнике в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга расчистили 1,4 тысячи «квадратов» и сформировали песчаную подушку, которая станет основанием для будущей скейт-площадки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РСГ-Академическое».
«Сегодняшний субботник — это не только подготовка территории под будущий скейт-парк. Это яркий пример того, как городская среда развивается вместе с жителями, с участием спортсменов и при поддержке администрации Екатеринбурга», — отметил гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
Мэр города Алексей Орлов поприветствовал участников субботника и выразил поддержку этой инициативе. В субботнике приняли участие представители администрации района, сотрудники АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), УК «Академический», а также активные жители Академического.
Будущий скейт-парк станет частью комплекса общественных пространств, формируемых в Академическом районе. Его открытие запланировано на лето 2025 года.
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