На субботнике в Академическом районе подготовили территорию под скейт-парк

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Это был первый весенний субботник в Преображенском парке
Это был первый весенний субботник в Преображенском парке Фото:

На весеннем субботнике в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга расчистили 1,4 тысячи «квадратов» и сформировали песчаную подушку, которая станет основанием для будущей скейт-площадки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РСГ-Академическое».

«Сегодняшний субботник — это не только подготовка территории под будущий скейт-парк. Это яркий пример того, как городская среда развивается вместе с жителями, с участием спортсменов и при поддержке администрации Екатеринбурга», — отметил гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Мэр города Алексей Орлов поприветствовал участников субботника и выразил поддержку этой инициативе. В субботнике приняли участие представители администрации района, сотрудники АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), УК «Академический», а также активные жители Академического.

Будущий скейт-парк станет частью комплекса общественных пространств, формируемых в Академическом районе. Его открытие запланировано на лето 2025 года.

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На весеннем субботнике в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга расчистили 1,4 тысячи «квадратов» и сформировали песчаную подушку, которая станет основанием для будущей скейт-площадки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «РСГ-Академическое». «Сегодняшний субботник — это не только подготовка территории под будущий скейт-парк. Это яркий пример того, как городская среда развивается вместе с жителями, с участием спортсменов и при поддержке администрации Екатеринбурга», — отметил гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Мэр города Алексей Орлов поприветствовал участников субботника и выразил поддержку этой инициативе. В субботнике приняли участие представители администрации района, сотрудники АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), УК «Академический», а также активные жители Академического. Будущий скейт-парк станет частью комплекса общественных пространств, формируемых в Академическом районе. Его открытие запланировано на лето 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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