В Пермском крае после вмешательства следователей работникам выплатили 650 тысяч рублей долгов по зарплате

В Очерском районе (Пермский край) местным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняли в полной невыплате заработной платы.
«В 2024 году директор одной из фирм по водоснабжению и водоотведению на территории поселка Павловский полностью не выплатил свыше двух месяцев зарплату семи своим работникам. Деньги мужчина умышленно потратил на свое усмотрение. В ходе следствия подозреваемый в полном объеме выплатил долг по заработной плате, а также проценты и моральный вред. Общая сумма ущерба — 650 тысяч рублей», — сообщает СУ СКР в своем telegram-канале.
Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено. Причина — полное возмещением причиненного вреда потерпевшим.
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