В Пермском крае после вмешательства следователей работникам выплатили 650 тысяч рублей долгов по зарплате

В Пермском крае после вмешательства работникам выплатили 650 тысяч рублей долгов
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги мужчина умышленно потратил на свое усмотрение
Деньги мужчина умышленно потратил на свое усмотрение Фото:

В Очерском районе (Пермский край) местным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняли в полной невыплате заработной платы.

«В 2024 году директор одной из фирм по водоснабжению и водоотведению на территории поселка Павловский полностью не выплатил свыше двух месяцев зарплату семи своим работникам. Деньги мужчина умышленно потратил на свое усмотрение. В ходе следствия подозреваемый в полном объеме выплатил долг по заработной плате, а также проценты и моральный вред. Общая сумма ущерба — 650 тысяч рублей», — сообщает СУ СКР в своем telegram-канале.

Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено. Причина — полное возмещением причиненного вреда потерпевшим.

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В Очерском районе (Пермский край) местным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняли в  полной невыплате заработной платы. «В 2024 году директор одной из фирм по водоснабжению и водоотведению на территории поселка Павловский полностью не выплатил свыше двух месяцев зарплату семи своим работникам. Деньги мужчина умышленно потратил на свое усмотрение. В ходе следствия подозреваемый в полном объеме выплатил долг по заработной плате, а также проценты и моральный вред. Общая сумма ущерба — 650 тысяч рублей», — сообщает СУ СКР в своем telegram-канале. Сейчас уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено. Причина — полное возмещением причиненного вреда потерпевшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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