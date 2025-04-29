Курган засыпало снежной крупой. Видео

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В Кургане выпала снежная крупа
В Кургане выпала снежная крупа Фото:

Курган засыпало снежной крупой 29 апреля. Об этом сообщает журналист URA.RU Екатерина Сычкова.

«Это снежная крупа. При такой температуре град не выпадает», — пишет синоптик-любитель Илья Винштейн.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Кургане ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать 16 градусов.

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Курган засыпало снежной крупой 29 апреля. Об этом сообщает журналист URA.RU Екатерина Сычкова. «Это снежная крупа. При такой температуре град не выпадает», — пишет синоптик-любитель Илья Винштейн. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Кургане ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать 16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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