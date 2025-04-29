В Кургане выпала снежная крупа
Курган засыпало снежной крупой 29 апреля. Об этом сообщает журналист URA.RU Екатерина Сычкова.
«Это снежная крупа. При такой температуре град не выпадает», — пишет синоптик-любитель Илья Винштейн.
Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Кургане ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать 16 градусов.
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