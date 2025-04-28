28 апреля 2025

Власти ХМАО договорились о привлечении инвестиций из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти ХМАО обсудили сотрудничество с представителями Республики Узбекистан
Власти ХМАО обсудили сотрудничество с представителями Республики Узбекистан Фото:

Власти ХМАО обсудили сотрудничество в сфере промышленности и IT-развития с представителями Республики Узбекистан. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Мы заинтересованы в увеличении товарооборота и создании условий для роста туристического потенциала. Уже подписано первое соглашение между Югорским лесопромышленным холдингом и компанией Ecowood. Оно предусматривает поставку плиты ДСП для узбекских мебельных предприятий», — заявил глава округа.

С Министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым губернатор обсудил развитие IT-сферы и внедрение инноваций в государственные услуги. Кухарук отметил, что ключевой задачей является создание совместных предприятий и увеличение объемов производства, а также выход югорского бизнеса на международный рынок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО обсудили сотрудничество в сфере промышленности и IT-развития с представителями Республики Узбекистан. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. «Мы заинтересованы в увеличении товарооборота и создании условий для роста туристического потенциала. Уже подписано первое соглашение между Югорским лесопромышленным холдингом и компанией Ecowood. Оно предусматривает поставку плиты ДСП для узбекских мебельных предприятий», — заявил глава округа. С Министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым губернатор обсудил развитие IT-сферы и внедрение инноваций в государственные услуги. Кухарук отметил, что ключевой задачей является создание совместных предприятий и увеличение объемов производства, а также выход югорского бизнеса на международный рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...