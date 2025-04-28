Власти ХМАО договорились о привлечении инвестиций из Узбекистана

Власти ХМАО обсудили сотрудничество в сфере промышленности и IT-развития с представителями Республики Узбекистан. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Мы заинтересованы в увеличении товарооборота и создании условий для роста туристического потенциала. Уже подписано первое соглашение между Югорским лесопромышленным холдингом и компанией Ecowood. Оно предусматривает поставку плиты ДСП для узбекских мебельных предприятий», — заявил глава округа.
С Министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым губернатор обсудил развитие IT-сферы и внедрение инноваций в государственные услуги. Кухарук отметил, что ключевой задачей является создание совместных предприятий и увеличение объемов производства, а также выход югорского бизнеса на международный рынок.
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