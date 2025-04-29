Воробьев уходит с поста главного тренера ЦСКА

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Хоккейный клуб ЦСКА на днях прекратит сотрудничество с тренером Воробьевым
Хоккейный клуб ЦСКА на днях прекратит сотрудничество с тренером Воробьевым Фото:

Хоккейный клуб ЦСКА принял решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Ильей Воробьевым. Информация об этом появилась в местных СМИ.

«Будет прекращено сотрудничество со всем тренерским штабом команды во главе с Ильей Воробьевым в связи с невыполнением задачи на сезон-2024/2025 [Континентальной хоккейной лиги]», — пишет портал «Чемпионат». Сообщается, что это произойдет уже с 30 апреля 2025 года.

Воробьев возглавил ЦСКА накануне текущего сезона. Под его руководством «армейцы» смогли пробиться только в первый раунд плей-офф, где по итогам шести встреч уступили минскому «Динамо». В ходе регулярного чемпионата коллектив занял пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.

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Хоккейный клуб ЦСКА принял решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Ильей Воробьевым. Информация об этом появилась в местных СМИ. «Будет прекращено сотрудничество со всем тренерским штабом команды во главе с Ильей Воробьевым в связи с невыполнением задачи на сезон-2024/2025 [Континентальной хоккейной лиги]», — пишет портал «Чемпионат». Сообщается, что это произойдет уже с 30 апреля 2025 года. Воробьев возглавил ЦСКА накануне текущего сезона. Под его руководством «армейцы» смогли пробиться только в первый раунд плей-офф, где по итогам шести встреч уступили минскому «Динамо». В ходе регулярного чемпионата коллектив занял пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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