Для борьбы с оппозицией на выборах в Березниках привлекли бывшего ОМОНовца

На праймериз «Единой России» по выборам в думу Березников выдвинулся бывший командир местного ОМОНа Андрей Коробейников. Информация об этом содержится на сайте предварительного голосования. В случае победы он будет баллотироваться по округу №10, который сейчас представляет эсер Александр Кивелев.
«Коробейников Андрей Николаевич, член партии „Единая Россия“. Образование: Высшее. В 1985 году окончил Энгельсское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО по специальности „Командная тактическая, радиотехническое средства“», — говорится в карточке Коробейникова на сайте праймериз.
Коробейников командовал березниковским ОМОНом с 1997-2003 года. Неоднократно был в командировках в Чечне. Именно он руководил подразделением ОМОН в 2000-м году, когда на колонну, состоявшую из пермских и березниковских милиционеров и сотрудников ОМОНа, напали чеченские боевики у Джани-Ведено. Погибли и были казнены 43 сотрудника. Сейчас Коробейников является начальником административного управления на «Еврохим-УКК». Награжден «Орденом Мужества».
Собеседники URA.RU считают, что у Коробейникова есть все шансы победить на праймериз и в последующем на выборах. Его основным соперником будет действующий депутат от СР Александр Кивелев.
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