Прокурор попросил пожизненное заключение для «армавирского отравителя» Семенова

Прокурор Юлия Насулина потребовала назначения пожизненного лишения свободы обвиняемому по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егору Семенову. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Прокурор попросил суд назначить Семенову пожизненное лишение свободы», — заявили в суде агентству РИА Новости. Там уточнили, что в Южном окружном военном суде города Ростова-на-Дону 29 апреля пройдет заседание по этому делу.
Согласно материалам следствия, в апреле 2023 года Семенов был завербован украинскими спецслужбами. В октябре подозреваемый с помощью курьера отправил в Армавир алкогольные напитки и торт, содержащие токсичное вещество.
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