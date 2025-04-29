Прокурор попросил пожизненное заключение для «армавирского отравителя» Семенова

Для обвиняемого в попытке отравления летчиков прокурор запросил пожизненный срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Сегодня пройдет заседание по делу попытки отравления летчиков
Сегодня пройдет заседание по делу попытки отравления летчиков Фото:

Прокурор Юлия Насулина потребовала назначения пожизненного лишения свободы обвиняемому по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егору Семенову. Об этом сообщила пресс-служба суда. 

«Прокурор попросил суд назначить Семенову пожизненное лишение свободы», — заявили в суде агентству РИА Новости. Там уточнили, что в Южном окружном военном суде города Ростова-на-Дону 29 апреля пройдет заседание по этому делу.

Согласно материалам следствия, в апреле 2023 года Семенов был завербован украинскими спецслужбами. В октябре подозреваемый с помощью курьера отправил в Армавир алкогольные напитки и торт, содержащие токсичное вещество.

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Прокурор Юлия Насулина потребовала назначения пожизненного лишения свободы обвиняемому по делу о попытке отравления военных летчиков в Армавире Егору Семенову. Об этом сообщила пресс-служба суда.  «Прокурор попросил суд назначить Семенову пожизненное лишение свободы», — заявили в суде агентству РИА Новости. Там уточнили, что в Южном окружном военном суде города Ростова-на-Дону 29 апреля пройдет заседание по этому делу. Согласно материалам следствия, в апреле 2023 года Семенов был завербован украинскими спецслужбами. В октябре подозреваемый с помощью курьера отправил в Армавир алкогольные напитки и торт, содержащие токсичное вещество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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