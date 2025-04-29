Под предлогом установки датчиков: в Кургане группа мошенников похищала деньги у пенсионеров

В Кургане сотрудники УМВД России по области задержали организованную группу мошенников, которые под предлогом установки датчиков протечки воды похищали деньги у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Злоумышленники посещали квартиры пожилых жителей города и убеждали их приобрести оборудование для предотвращения протечек воды. В случае отказа, мошенники угрожали пенсионерам крупными штрафами. «Если потерпевший соглашался, ему устанавливали оборудование стоимостью около тысячи рублей, взимая за него гораздо более высокую оплату. Максимальная сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей», — пишет ведомство.
Также отмечается, что если у пенсионеров не было необходимой суммы, аферисты сопровождали их к банкомату или предлагали оформить «рассрочку». В ряде случаев мошенники возвращались к потерпевшим под видом обслуживания и снова требовали оплату.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 34-летний житель Свердловской области, являвшийся организатором группы, и его 32-летний сообщник из Варгашинского округа. Оба задержанных ранее судимы. В ходе следствия полицейские изъяли мобильные телефоны подозреваемых, договоры с жертвами, используемое оборудование и автомобиль, арендованный для совершения преступлений. Возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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