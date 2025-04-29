Житель Кургана продал машину из-за обмана лже-сотрудника ФСБ

В Курганской области завели 25 уголовных дел по фактам IT-преступлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина продал автомобиль за 500 тысяч рублей
Мужчина продал автомобиль за 500 тысяч рублей Фото:

В Кургане 74-летний мужчина едва не стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и пытались завладеть его сбережениями и автомобилем. Мужчина продал автомобиль за 500 тысяч рублей, но перевести деньги аферистам не успел. Также в Курганской области за неделю завели 25 уголовных дел по фактам IT-преступлений. Об этом сообщает полиция региона.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: сначала убедили пенсионера перевести крупную сумму через банкомат, а затем попытались завладеть его автомобилем. «На следующий день звонок от „сотрудника ФСБ“ повторился. В беседе потерпевший узнал, что его автомобиль якобы пытаются переоформить на другое лицо. Чтобы остановить процесс, машину следовало продать, после чего „фиктивный договор аннулируется“, а транспортное средство вернется владельцу», — пишет ведомство.

Мужчина продал свой автомобиль, но благодаря своевременному вмешательству сотрудников полиции мужчине удалось сохранить более полумиллиона рублей. Полицейские провели профилактическую беседу и доставили в отдел потерпевшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее URA.RU сообщало, что курганец ради пенсии отдал лже-сотрудникам ФСБ более миллиона рублей. Аферист представился сотрудником пенсионного фонда (а затем сотрудником ФСБ) и сообщил, что к стажу гражданина добавлены четыре года, из-за чего необходимо записаться на прием и назвать номер СНИЛС.

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В Кургане 74-летний мужчина едва не стал жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и пытались завладеть его сбережениями и автомобилем. Мужчина продал автомобиль за 500 тысяч рублей, но перевести деньги аферистам не успел. Также в Курганской области за неделю завели 25 уголовных дел по фактам IT-преступлений. Об этом сообщает полиция региона. Злоумышленники действовали по отработанной схеме: сначала убедили пенсионера перевести крупную сумму через банкомат, а затем попытались завладеть его автомобилем. «На следующий день звонок от „сотрудника ФСБ“ повторился. В беседе потерпевший узнал, что его автомобиль якобы пытаются переоформить на другое лицо. Чтобы остановить процесс, машину следовало продать, после чего „фиктивный договор аннулируется“, а транспортное средство вернется владельцу», — пишет ведомство. Мужчина продал свой автомобиль, но благодаря своевременному вмешательству сотрудников полиции мужчине удалось сохранить более полумиллиона рублей. Полицейские провели профилактическую беседу и доставили в отдел потерпевшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало, что курганец ради пенсии отдал лже-сотрудникам ФСБ более миллиона рублей. Аферист представился сотрудником пенсионного фонда (а затем сотрудником ФСБ) и сообщил, что к стажу гражданина добавлены четыре года, из-за чего необходимо записаться на прием и назвать номер СНИЛС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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