День Весны и Труда отмечается в Шадринске яркими культурными событиями и семейными праздниками: концерты творческих коллективов, открытием сезона аттракционов. В этом году мероприятия охватят сразу несколько городских площадок, где жителей и гостей города ждут концерты, выставки, ярмарки и развлечения для всей семьи. URA.RU собрало афишу событий в Шадринске на выходные праздничные дни с 1 по 4 мая.
Гала-концерт во Дворце культуры
Главным событием праздничного дня станет гала-концерт коллективов художественной самодеятельности ШААЗа, приуроченный к 80-летию Курганской области и 60-летию Дворца культуры. Концерт пройдет 1 мая по адресу: ул. Ленина, 95. Начало — в 12:30. В программе — выступления более 60 артистов: вокалистов, музыкантов, участников заводского хора, а также дебютантов и детей работников предприятия. Фестиваль посвящен Году семьи и обещает стать одним из самых масштабных мероприятий праздника.
Открытие сезона в городском саду им. М. Ф. Кельдюшева
1 мая в городском саду стартует 140-й весенне-летний сезон. Аттракционы будут работать с 10:00 до 21:00. На площадке у кафе «Позитив Парк» гостей ждут выставка клуба «Шадринский голубь» (10:00–12:00), ярмарка изделий ручной работы местных мастеров (11:00–15:00), а также праздничный концерт с участием детских коллективов, флешмоб с ростовыми куклами и конкурс рисунков на асфальте (12:00–14:00).
Концерты и флешмобы в других городских локациях
В Центре русской народной культуры «Лад» в 14:00 состоится отчетный концерт детских коллективов. В ландшафтном парке «На семи ветрах» (ул. Проектная, 8) в 12:00 начнется праздничный концерт творческих коллективов Дома культуры Нового поселка «Созвездие» и танцевальный флешмоб.
Театр и кино для взрослых и детей
В Шадринском драматическом театре 3 мая в 18:00 состоится спектакль «Рождественские грезы» (водевиль, 18+), а 4 мая в 11:00 — музыкальная сказка «Дюймовочка!» для семейного просмотра. В кинотеатрах города все выходные к показу запланированы такие фильмы, как «Кракен» с высокими рейтингами по оценке и Александром Петровым в главной роли (12+), хоррор «Оно. Новая глава» (18+), семейная комедия «Денискины рассказы» (6+), премьера «В списках не значился» (12+), мультфильм «Маракуда» (6+) и семейный фильм «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым (6+).
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