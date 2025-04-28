Над городами ХМАО пролетит воздушный «Бессмертный полк»

Акция пройдет в небе над шесть городами Югры
Акция «Бессмертный полк в небе Югры» состоится 9 и 10 мая в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе и Лангепасе. Программу полетов сообщила пилотажная группа «Барсы».
«В рамках празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне утверждена программа воздушного полета авиационной группы высшего пилотажа „Барсы“. Семь наших самолетов совершат перелет над шестью городами Югры», — сказано на странице пилотажа ВКонтакте.
Расписание полетов:
9 мая:
- 12:00 – Ханты-Мансийск;
- 15:00 – Нефтеюганск;
- 18:00 – Сургут;
10 мая:
- 14:00 - Нижневартовск;
- 15:40 - Мегион;
- 16:00 – Лангепас.
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