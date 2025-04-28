28 апреля 2025

Над городами ХМАО пролетит воздушный «Бессмертный полк». График

Над городами ХМАО пролетит воздушный «Бессмертный полк»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция пройдет в небе над шесть городами Югры
Акция пройдет в небе над шесть городами Югры Фото:

Акция «Бессмертный полк в небе Югры» состоится 9 и 10 мая в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе и Лангепасе. Программу полетов сообщила пилотажная группа «Барсы».

«В рамках празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне утверждена программа воздушного полета авиационной группы высшего пилотажа „Барсы“. Семь наших самолетов совершат перелет над шестью городами Югры», — сказано на странице пилотажа ВКонтакте.

Расписание полетов:

9 мая:

  • 12:00 – Ханты-Мансийск;
  • 15:00 – Нефтеюганск;
  • 18:00 – Сургут;

10 мая:

  • 14:00 - Нижневартовск;
  • 15:40 - Мегион;
  • 16:00 – Лангепас.

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Акция «Бессмертный полк в небе Югры» состоится 9 и 10 мая в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе и Лангепасе. Программу полетов сообщила пилотажная группа «Барсы». «В рамках празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне утверждена программа воздушного полета авиационной группы высшего пилотажа „Барсы“. Семь наших самолетов совершат перелет над шестью городами Югры», — сказано на странице пилотажа ВКонтакте. Расписание полетов: 9 мая: 10 мая:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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