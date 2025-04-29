В Тюменской области простились с погибшим на Донбассе бойцом СВО

На Донбассе погиб Алексей Уфимцев из Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У мужчины осталась жена и маленькая дочь
У мужчины осталась жена и маленькая дочь Фото:

В Тюменской области простились с Алексеем Уфимцевым, погибшим в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялуторовска.

«Алексей Михайлович родился 14 августа 1992 года в селе Ингалинское, Упоровского района. В дальнейшем семья переехала в Ялуторовск, Алексей закончил 9 классов третьей школы, после чего успешно прошел обучение на токаря в училище № 38, работал в Тюмени. В декабре 2024 года Алексей подписал контракт с Министерством обороны РФ», — отмечено в мэрии.

Мужчина погиб во время выполнения боевой задачи в Новотроицком (ДНР). У него остались жена и маленькая дочь. Прощание с тюменцем состоялось в Сретенском Соборе Ялуторовска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области простились с Алексеем Уфимцевым, погибшим в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялуторовска. «Алексей Михайлович родился 14 августа 1992 года в селе Ингалинское, Упоровского района. В дальнейшем семья переехала в Ялуторовск, Алексей закончил 9 классов третьей школы, после чего успешно прошел обучение на токаря в училище № 38, работал в Тюмени. В декабре 2024 года Алексей подписал контракт с Министерством обороны РФ», — отмечено в мэрии. Мужчина погиб во время выполнения боевой задачи в Новотроицком (ДНР). У него остались жена и маленькая дочь. Прощание с тюменцем состоялось в Сретенском Соборе Ялуторовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...