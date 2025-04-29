ЦБ понизил курс доллара на 30-е апреля

Доллар теперь составляет 81,56 рубля
Центральный банк Российской Федерации установил официальные курсы иностранных валют на 30 апреля. Согласно опубликованной информации, курс доллара США снижен.
Доллар теперь составляет 81,56 рубля. Курс евро также скорректирован и установлен на уровне 93,17 рубля. Колебания курсов валют обусловлены изменением ситуации на мировых финансовых рынках, а также внутренними экономическими факторами.
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