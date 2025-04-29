ЦБ понизил курс доллара на 30-е апреля

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Доллар теперь составляет 81,56 рубля
Доллар теперь составляет 81,56 рубля Фото:

Центральный банк Российской Федерации установил официальные курсы иностранных валют на 30 апреля. Согласно опубликованной информации, курс доллара США снижен.

Доллар теперь составляет 81,56 рубля. Курс евро также скорректирован и установлен на уровне 93,17 рубля. Колебания курсов валют обусловлены изменением ситуации на мировых финансовых рынках, а также внутренними экономическими факторами.

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Центральный банк Российской Федерации установил официальные курсы иностранных валют на 30 апреля. Согласно опубликованной информации, курс доллара США снижен. Доллар теперь составляет 81,56 рубля. Курс евро также скорректирован и установлен на уровне 93,17 рубля. Колебания курсов валют обусловлены изменением ситуации на мировых финансовых рынках, а также внутренними экономическими факторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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