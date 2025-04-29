«Армавирского отравителя» Егора Семенова приговорили к 27 годам лишения свободы

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Егору Семенову, который обвинялся в попытке отравления курсантов Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. Подсудимому назначали наказание в виде 27 лет лишения свободы. Об этом рассказали корреспонденты из зала суда.
«Южный окружной военный суд приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова... к 27 годам лишения свободы», — передает ТАСС. Также сообщается, что прокурор требовал для Семенова пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, 34-летний Егор Семенов, выполняя поручение украинских спецслужб, добавил препарат «Кордиамин» (в случае передозировки данный препарат способен спровоцировать развитие судорог, нарушения дыхательной функции и, в тяжелых случаях, привести к смерти, — прим URA.RU) в торт и алкоголь, подготовленные для праздничного мероприятия летчиков, отмечавших годовщину выпуска. За совершения преступления Семенову пообещали вознаграждение в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемого проинформировали, что после выполнения поручения он должен будет выехать в Турцию или Египет. Однако военнослужащие отказались от угощения, полученного от неизвестного лица, и уведомили об этом правоохранительные органы, которые задержали Семенова.
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