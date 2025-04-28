28 апреля 2025

В Нижневартовске затопило новую дорогу стоимостью четверть миллиарда рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске новая дорога превратилась в реку
В Нижневартовске новая дорога превратилась в реку Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) участок дороги на улице Северной, введенный в эксплуатацию осенью прошлого года, затоплен. Автомобили, передвигающиеся по проезжей части, оказываются наполовину под водой.

«Проезжая часть дороги, на которую потрачены миллионы рублей, полностью под водой», — рассказал URA.RU местный житель, приложив видео-доказательство. Этот участок дороги, судя по информации портала «Госзакупки», обошелся заказчику — Управлению капстроительства Нижневартовска, без малого в 260 миллионов рублей. Подрядчиком выступила компания ООО «НВДС».

Жители Нижневартовска предполагают, что причиной подтопления стало таяние болот, которые находятся в непосредственной близости к дорожному полотну. Аналогичная ситуация на улице Зимней, где дорога превратилась в реку. В пресс-службе мэрии Нижневартовска пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Видео: читатель URA.RU

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В Нижневартовске (ХМАО) участок дороги на улице Северной, введенный в эксплуатацию осенью прошлого года, затоплен. Автомобили, передвигающиеся по проезжей части, оказываются наполовину под водой. «Проезжая часть дороги, на которую потрачены миллионы рублей, полностью под водой», — рассказал URA.RU местный житель, приложив видео-доказательство. Этот участок дороги, судя по информации портала «Госзакупки», обошелся заказчику — Управлению капстроительства Нижневартовска, без малого в 260 миллионов рублей. Подрядчиком выступила компания ООО «НВДС». Жители Нижневартовска предполагают, что причиной подтопления стало таяние болот, которые находятся в непосредственной близости к дорожному полотну. Аналогичная ситуация на улице Зимней, где дорога превратилась в реку. В пресс-службе мэрии Нижневартовска пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Видео: читатель URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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