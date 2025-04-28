В Нижневартовске (ХМАО) участок дороги на улице Северной, введенный в эксплуатацию осенью прошлого года, затоплен. Автомобили, передвигающиеся по проезжей части, оказываются наполовину под водой.
«Проезжая часть дороги, на которую потрачены миллионы рублей, полностью под водой», — рассказал URA.RU местный житель, приложив видео-доказательство. Этот участок дороги, судя по информации портала «Госзакупки», обошелся заказчику — Управлению капстроительства Нижневартовска, без малого в 260 миллионов рублей. Подрядчиком выступила компания ООО «НВДС».
Жители Нижневартовска предполагают, что причиной подтопления стало таяние болот, которые находятся в непосредственной близости к дорожному полотну. Аналогичная ситуация на улице Зимней, где дорога превратилась в реку. В пресс-службе мэрии Нижневартовска пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Видео: читатель URA.RU
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