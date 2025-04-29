Сотрудников украинских военкоматов отправят на фронт

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о решении отправить сотрудников военкоматов без боевого опыта на фронт. Соответствующее заявление было опубликовано 29 апреля ведомством.
«Военнослужащие военкоматов без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы», — говорится в официальном telegram-канале генштаба ВСУ. В Генштабе пояснили, что главная цель — усилить военкоматы специалистами, которые имеют реальный боевой опыт. Ожидается, что это позволит повысить качество комплектования и отбора личного состава, а также улучшить взаимодействие с мобилизованными гражданами. Точное количество сотрудников, которых коснется новое решение, не уточняется.
В сообщении Генштаба подчеркивается, что на места сотрудников, отправленных в боевые части, будут назначаться военнослужащие, которые получили ранения или контузии и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в зоне боевых действий. Таким образом, военкоматы продолжат функционировать без потери кадрового состава.
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