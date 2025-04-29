Сотрудников украинских военкоматов отправят на фронт

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Точное количество сотрудников, которых коснется новое решение, не уточняется
Точное количество сотрудников, которых коснется новое решение, не уточняется Фото:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о решении отправить сотрудников военкоматов без боевого опыта на фронт. Соответствующее заявление было опубликовано 29 апреля ведомством.

«Военнослужащие военкоматов без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы», — говорится в официальном telegram-канале генштаба ВСУ. В Генштабе пояснили, что главная цель — усилить военкоматы специалистами, которые имеют реальный боевой опыт. Ожидается, что это позволит повысить качество комплектования и отбора личного состава, а также улучшить взаимодействие с мобилизованными гражданами. Точное количество сотрудников, которых коснется новое решение, не уточняется.

В сообщении Генштаба подчеркивается, что на места сотрудников, отправленных в боевые части, будут назначаться военнослужащие, которые получили ранения или контузии и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в зоне боевых действий. Таким образом, военкоматы продолжат функционировать без потери кадрового состава.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о решении отправить сотрудников военкоматов без боевого опыта на фронт. Соответствующее заявление было опубликовано 29 апреля ведомством. «Военнослужащие военкоматов без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы», — говорится в официальном telegram-канале генштаба ВСУ. В Генштабе пояснили, что главная цель — усилить военкоматы специалистами, которые имеют реальный боевой опыт. Ожидается, что это позволит повысить качество комплектования и отбора личного состава, а также улучшить взаимодействие с мобилизованными гражданами. Точное количество сотрудников, которых коснется новое решение, не уточняется. В сообщении Генштаба подчеркивается, что на места сотрудников, отправленных в боевые части, будут назначаться военнослужащие, которые получили ранения или контузии и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в зоне боевых действий. Таким образом, военкоматы продолжат функционировать без потери кадрового состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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