Лишь одна деталь спасла жизни летчиков: «армавирскому отравителю» вынесли приговор

Отравителя летчиков в Армавире Семенова приговорили к 27 годам лишения свободы
© Служба новостей «URA.RU»
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Семенов проведет в тюрьме пять лет
Семенов проведет в тюрьме пять лет Фото:

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 27 годам лишения свободы Егора Семенова, проходившего по делу о попытке отравления курсантов Армавирского высшего военного авиационного училища, расположенного в Краснодарском крае. Такое решение огласил судья в ходе заседания. 

О преступлении в ФСБ проинформировали сами курсанты, которые отказались пробовать отравленное угощение. Что известно о подготовке преступления и личности Семенова — в материале URA.RU. 

Оглашение приговора

Прокурор настаивала на пожизненном заключении Семенова
Прокурор настаивала на пожизненном заключении Семенова
Фото:

Сегодня, 29 апреля, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 34-летнему Семенову. Суд назначил ему 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима, причем первые пять лет он проведет в тюрьме.

Гособвинитель Юлия Насулина настаивала на пожизненном сроке, однако суд избрал менее строгое наказание. Семенов был осужден по двум статьям: «Террористический акт» и «Государственная измена».

Что известно об отравителе

Семенов вступил в контакт с СБУ в 2023 году
Семенов вступил в контакт с СБУ в 2023 году
Фото:

Семенов, уроженец Мелитополя, прибыл в Россию с целью трудоустройства и в 2018 году обосновался в Химках Московской области. Он состоит в браке, воспитывает двоих детей, у него есть высшее образование. Семенов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, он специализировался на установке систем видеонаблюдения. В 2022 году Семенов стал гражданином Российской Федерации, после чего вскоре вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины.

Как готовилось преступление

В 2023 году Семенов вышел на связь с СБУ. За 400 тысяч рублей он согласился отравить выпускников авиаучилища. Семенов купил 200 флаконов кордиамина (вещество, вызывающее в больших дозах судороги, остановку дыхания и смерть — прим. URA.RU) и с помощью шприца ввел его в многоярусный торт с символикой училища, 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка.

Почему план провалился

Отравитель планировал уехать в Египет после совершения преступления
Отравитель планировал уехать в Египет после совершения преступления
Фото:

Курьер 20 октября 2023 года доставил в ресторан «Царская охота», где должен был состояться банкет в честь 20-летия выпуска, отравленный торт и 116 бутылок спиртного. Однако летчики заподозрили неладное: торт пах лекарствами, на нем была устаревшая эмблема училища (аббревиатура «Армавирское ВАУЛ» уже не использовалась). Они отказались пробовать угощение и вызвали ФСБ.

Задержание и следствие

Семенова задержали с билетами в Москву — он планировал улететь в Египет после выполнения задания. На следствии он частично признал вину, но избежал пожизненного срока. Организаторы преступления пока не пойманы — их дело выделено в отдельное производство. Сам Семенов намерен обжаловать приговор.

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В Ростове-на-Дону суд приговорил к 27 годам лишения свободы Егора Семенова, проходившего по делу о попытке отравления курсантов Армавирского высшего военного авиационного училища, расположенного в Краснодарском крае. Такое решение огласил судья в ходе заседания.  О преступлении в ФСБ проинформировали сами курсанты, которые отказались пробовать отравленное угощение. Что известно о подготовке преступления и личности Семенова — в материале URA.RU.  Оглашение приговора Сегодня, 29 апреля, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 34-летнему Семенову. Суд назначил ему 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима, причем первые пять лет он проведет в тюрьме. Гособвинитель Юлия Насулина настаивала на пожизненном сроке, однако суд избрал менее строгое наказание. Семенов был осужден по двум статьям: «Террористический акт» и «Государственная измена». Что известно об отравителе Семенов, уроженец Мелитополя, прибыл в Россию с целью трудоустройства и в 2018 году обосновался в Химках Московской области. Он состоит в браке, воспитывает двоих детей, у него есть высшее образование. Семенов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, он специализировался на установке систем видеонаблюдения. В 2022 году Семенов стал гражданином Российской Федерации, после чего вскоре вступил в контакт с представителями Службы безопасности Украины. Как готовилось преступление В 2023 году Семенов вышел на связь с СБУ. За 400 тысяч рублей он согласился отравить выпускников авиаучилища. Семенов купил 200 флаконов кордиамина (вещество, вызывающее в больших дозах судороги, остановку дыхания и смерть — прим. URA.RU) и с помощью шприца ввел его в многоярусный торт с символикой училища, 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка. Почему план провалился Курьер 20 октября 2023 года доставил в ресторан «Царская охота», где должен был состояться банкет в честь 20-летия выпуска, отравленный торт и 116 бутылок спиртного. Однако летчики заподозрили неладное: торт пах лекарствами, на нем была устаревшая эмблема училища (аббревиатура «Армавирское ВАУЛ» уже не использовалась). Они отказались пробовать угощение и вызвали ФСБ. Задержание и следствие Семенова задержали с билетами в Москву — он планировал улететь в Египет после выполнения задания. На следствии он частично признал вину, но избежал пожизненного срока. Организаторы преступления пока не пойманы — их дело выделено в отдельное производство. Сам Семенов намерен обжаловать приговор.
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