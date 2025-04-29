Дочь Петросяна высказалась об отношениях с отцом

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросян прокомментировала обращение отца в суд с просьбой выписать ее из московской квартиры. Она рассказала журналистам, что не поддерживает связь с известным артистом.
«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда», — сказала Викторина Петросян. Ее слова передает «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что Евгений Петросян подал иск с требованием лишить его дочь права пользования квартирой и снять ее с регистрационного учета по данному адресу. Заседание прошло 29 апреля, однако Викторина и ее представители не присутствовали в суде. В итоге решение было вынесено в пользу артиста. Возможная причина поступка Петросяна кроется в том, что после развода юмориста с Еленой Степаненко их общая дочь Викторина встала на сторону мачехи.
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