Дочь Петросяна высказалась об отношениях с отцом

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Викторина Петросян заявила, что не общается со своим звездным отцом
Викторина Петросян заявила, что не общается со своим звездным отцом Фото:

Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросян прокомментировала обращение отца в суд с просьбой выписать ее из московской квартиры. Она рассказала журналистам, что не поддерживает связь с известным артистом.

«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда», — сказала Викторина Петросян. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян подал иск с требованием лишить его дочь права пользования квартирой и снять ее с регистрационного учета по данному адресу. Заседание прошло 29 апреля, однако Викторина и ее представители не присутствовали в суде. В итоге решение было вынесено в пользу артиста. Возможная причина поступка Петросяна кроется в том, что после развода юмориста с Еленой Степаненко их общая дочь Викторина встала на сторону мачехи.

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Дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросян прокомментировала обращение отца в суд с просьбой выписать ее из московской квартиры. Она рассказала журналистам, что не поддерживает связь с известным артистом. «Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда», — сказала Викторина Петросян. Ее слова передает «Комсомольская правда». Ранее сообщалось, что Евгений Петросян подал иск с требованием лишить его дочь права пользования квартирой и снять ее с регистрационного учета по данному адресу. Заседание прошло 29 апреля, однако Викторина и ее представители не присутствовали в суде. В итоге решение было вынесено в пользу артиста. Возможная причина поступка Петросяна кроется в том, что после развода юмориста с Еленой Степаненко их общая дочь Викторина встала на сторону мачехи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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