В Кургане по улице Станционной закрылся магазин «Копейка», который занимал весь первый этаж пятиэтажного дома. В нем продавалась одежда и белье для детей и взрослых по низким ценам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.
«На днях хотели с дочерью зайти в „Копейку“ взять футболок да халатиков, а магазин закрыт оказался и, похоже, насовсем. Никакого объявления на дверях нет, вывеска вообще полностью снята. Жаль, конечно, ассортимент хороший был, размеры всякие, и не очень дорого можно было носки, белье, колготки там купить», — сообщила корреспонденту URA.RU жительница Кургана Екатерина Нечаева.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководством магазина, чтобы выяснить причину закрытия. Однако сервис yandex.ru выдал информацию, что магазин больше не работает, а телефонных номеров или электронной почты ни в одном открытом источнике не оказалось.
Ранее в Кургане уже закрывались объекты розничной торговли и общественного питания. Так, в центре города прекратил работу «Банкет-холл Элит», а его здание выставили на продажу, также была ликвидирована управляющая компания. До этого закрылись кофейня «Мишель» и одноименное кафе, помещение которого впоследствии заняла торговая сеть.
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